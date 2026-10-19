Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de octubre de 2026 ALINEARSE, ¡YA!

Pareja baja línea a su fuerza territorial de cara a la campaña 2027

Unos 400 ediles se encontrarán esta tarde en Avellaneda. Será a partir de las 17. También estará Alejandro Carrancio, titular del Foro Provincial de legisladores locales violetas.

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