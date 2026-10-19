Pareja baja línea a su fuerza territorial de cara a la campaña 2027

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Este lunes lunes19 de octubre tendrá lugar el Primer Encuentro Provincial de Concejales de La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, del que participarán más de 400 ediles que integran el espacio.
El encuentro tendrá lugar en la ciudad de Avellaneda a partir de las 17, junto a coordinadores seccionales y autoridades partidarias, encabezadas por el presidente bonaerense del partido Sebastián Pareja.
La actividad se desarrollará en el marco del “Foro Provincial de Concejales”, presidido por el diputado nacional Alejandro Carrancio, y buscará consolidar una agenda de trabajo conjunta entre las ocho secciones electorales.
“El encuentro permitirá realizar un balance de las iniciativas impulsadas durante el año, intercambiar experiencias legislativas y establecer nuevas líneas de acción para profundizar el trabajo territorial y las propuestas de reforma municipal”, señalaron
De acuerdo con los organizadores, uno de los principales antecedentes de esta coordinación fue la “presentación conjunta de proyectos para reducir y eliminar tasas municipales”, una iniciativa que permitió instalar el debate tributario en gran parte de la provincia.
Según el último relevamiento partidario, “123 de los 135 municipios bonaerenses ya cuentan con proyectos impulsados por La Libertad Avanza”, con iniciativas aprobadas en distintos distritos que incluyen la eliminación de tasas, beneficios para comerciantes y productores y simplificación de trámites administrativos.
La jornada también buscará avanzar en una agenda legislativa municipal orientada a la transparencia en el uso de los recursos públicos, la rendición de cuentas, la revisión del gasto y la modernización de los gobiernos locales. El objetivo es fortalecer el trabajo coordinado de los bloques de concejales y desarrollar propuestas comunes que puedan adaptarse a las realidades de cada municipio.