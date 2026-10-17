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Con rumores de bendición, Massa se adelantó y visitó San José 1111

El líder del Frente Renovador se encontró el viernes con Cristina Fernández, en medio de versiones sobre una supuesta candidatura presidencial del tigrense junto con Máximo. Hermetismo y una foto que se viralizó.

Con rumores de bendición, Massa se adelantó y visitó San José 1111
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El líder del Frente Renovador y ex candidato presidencial, Sergio Massa, se reunió ayer con Cristina Fernández de Kirchner en el domicilio de San José 1111, donde la ex presidenta cumple prisión domiciliaria. 

El encuentro, confirmado por imágenes difundidas al momento de su salida, se produjo en la vísperas del 17 de octubre y en un contexto de fuerte fragmentación interna del peronismo, cuyos sectores realizan actos por separado. 

La visita adquiere especial relevancia política en medio de las tensiones que atraviesan al espacio. Sectores del kirchnerismo y de La Cámpora han cuestionado públicamente al gobernador bonaerense Axel Kicillof por no haber concurrido hasta el momento a ver a la ex mandataria. 

En ese marco, el gesto de Massa fue interpretado por algunos actores como una señal de acercamiento y reconocimiento a la figura de Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos tras la condena en la causa Vialidad. 

El encuentro se da mientras circulan versiones sobre posibles fórmulas presidenciales de cara a 2027 —incluida la denominada “MA-MA” (Massa-Máximo)—, aunque tanto desde el entorno de Máximo Kirchner como del Frente Renovador han desmentido esas especulaciones. En tal sentido, el propio Máximo Kirchner declaró días atrás que “mi candidata es Cristina”. 

 

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