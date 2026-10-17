Volver | La Tecla Nacionales 17 de octubre de 2026 SORPRESA

Con rumores de bendición, Massa se adelantó y visitó San José 1111

El líder del Frente Renovador se encontró el viernes con Cristina Fernández, en medio de versiones sobre una supuesta candidatura presidencial del tigrense junto con Máximo. Hermetismo y una foto que se viralizó.

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