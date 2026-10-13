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Al Papa le sacaron un tumor canceroso y crece la incertidumbre sobre su visita al país

El pontífice, de 71 años, permanecerá internado en el hospital Gemelli y se prevé que se recupere en una semana, con sus audiencias suspendidas hasta el 20 de octubre, mientras se mantiene la expectativa de su gira por América Latina en noviembre

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El Vaticano confirmó este martes 13 de octubre de 2026 que la intervención quirúrgica a la que fue sometido el papa León XIV para extirpar un nódulo en el pulmón concluyó con éxito. Según el comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede, “la intervención ha concluido positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación”.

El pontífice, de 71 años, ingresó por la mañana en el Policlinico Universitario Agostino Gemelli de Roma. Llegó en automóvil poco después de las 13:00 hora local, bajó por su propio pie y saludó a los fieles y periodistas que lo esperaban en la entrada. La cirugía se realizó por la tarde, a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora, especialista con amplia experiencia en este tipo de procedimientos.
 


El nódulo, de unos tres milímetros según reportes, había sido detectado durante un control médico de rutina y se encontraba en fase muy temprana y bien localizado. El propio León XIV lo anunció el domingo 11 de octubre, al término del Ángelus en la Plaza de San Pedro, cuando explicó que los médicos consideraban conveniente intervenir y que él había decidido seguir su consejo. Se trata de la primera hospitalización y cirugía de importancia desde su elección el 8 de mayo de 2025.

La Santa Sede estima que el período de recuperación durará aproximadamente una semana, por lo que se cancelaron todas las audiencias hasta el 20 de octubre. Fuentes vaticanas y reportes médicos señalan que se utilizó una técnica poco invasiva, lo que favorece una recuperación más rápida. Tras la operación, el material extraído será analizado mediante biopsia para determinar su naturaleza exacta.

A pesar de la intervención, se mantiene la expectativa de que León XIV pueda cumplir su gira por América Latina prevista entre el 6 y el 17 de noviembre, que incluye Uruguay, Argentina y Perú. El pontífice había optado por adelantar la cirugía precisamente para no alterar esos planes. El Gemelli, hospital de referencia para los papas desde los tiempos de Juan Pablo II, sigue siendo el centro donde se recupera.

Mientras el pontífice descansa en su habitación, la Curia continúa su actividad cotidiana, a la espera de los próximos partes médicos que detallen su evolución.

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