Al Papa le sacaron un tumor canceroso y crece la incertidumbre sobre su visita al país

MEDICIONES

Volvió a subir la inflación: fue del 1,9% en septiembre y acumuló 33,4% en el último año El INDEC dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor del noveno mes de 2026. En lo que va del año, el aumento de precios alcanzó el 23,6%. Vivienda y servicios públicos encabezaron las subas, mientras que alimentos tuvo una fuerte incidencia en el resultado mensual.