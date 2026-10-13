Volver | La Tecla Nacionales 13 de octubre de 2026 JUICIO POR MARADONA

Entre la emoción por Dieguito y un contundente reclamo de justicia: Baudry pidió hasta 16 años de prisión a los acusados

El abogado Mario Baudry protagonizó uno de los alegatos más conmovedores del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. En representación de Dieguito Fernando, reclamó duras condenas contra los principales acusados, denunció el abandono médico que habría sufrido el Diez y recordó el dolor de un hijo que perdió a su padre cuando apenas tenía siete años.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.