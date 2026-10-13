La condición de Vicuña para el viaje de sus hijos a Disney
El actor chileno autorizó que Magnolia y Amancio viajen a Disney junto a la China Suárez y Mauro Icardi, pero impuso como requisito que, al regresar, retomen la escolaridad en la capital argentina. La decisión se da en medio de la preocupación de Vicuña por la continuidad educativa de los menores y del plan de Icardi de viajar con sus hijas Francesca e Isabella sin esperar la autorización de Wanda Nara y la Justicia
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Benjamín Vicuña dio el visto bueno para que sus hijos Magnolia y Amancio viajen a Disney con la China Suárez y Mauro Icardi, aunque con una condición clara vinculada al regreso.
Sucede que el actor chileno aceptó el viaje “con condición de que al regreso empiecen el colegio en Buenos Aires”. La autorización apunta a garantizar la continuidad escolar de los menores, un tema que ha generado preocupación en los últimos meses.
Asimismo, distintas versiones periodísticas indicaron que Magnolia y Amancio no asistían con regularidad a clases desde aproximadamente mayo, en el contexto de los movimientos de la China Suárez y la situación laboral de Icardi. Es por ello queVicuña habría endurecido su postura y buscado medidas para que los niños retomen la escolaridad.
El acuerdo permitiría el viaje de los menores, aunque la situación de Francesca e Isabella sigue dependiendo de la autorización correspondiente.
El caso se enmarca en las negociaciones y conflictos previos entre Vicuña y la China Suárez por la logística de viajes, la escolaridad y la dinámica familiar de los niños, donde el actor ha priorizado reiteradamente la estabilidad y la rutina educativa de Magnolia y Amancio.