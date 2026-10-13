Volver | La Tecla Photoshop 13 de octubre de 2026 LO QUE SE VIENE

La condición de Vicuña para el viaje de sus hijos a Disney

El actor chileno autorizó que Magnolia y Amancio viajen a Disney junto a la China Suárez y Mauro Icardi, pero impuso como requisito que, al regresar, retomen la escolaridad en la capital argentina. La decisión se da en medio de la preocupación de Vicuña por la continuidad educativa de los menores y del plan de Icardi de viajar con sus hijas Francesca e Isabella sin esperar la autorización de Wanda Nara y la Justicia

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