Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de octubre de 2026 MOTOSIERRA SIN FIN

Tras AySA, Milei prepara nuevas privatizaciones con impacto directo en el Conurbano

El Gobierno nacional proyecta recaudar US$1.500 millones en 2027 mediante nuevas privatizaciones y concesiones para afrontar vencimientos de deuda. Tras la venta de AySA, el plan incluye activos energéticos y ferroviarios, con posibles efectos sobre servicios e infraestructura que atraviesan la provincia de Buenos Aires.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.