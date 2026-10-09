Neuquén: la posibilidad de pasar el Día de los Enamorados yendo a votar
El runrún político ya instala la posibilidad de votar el 14 de febrero del año que viene en Neuquén. Aunque todavía no hay fecha confirmada, los plazos establecidos apuran la toma de las decisiones. Faltan 130 días para San Valentín y queda mucho por resolver a nivel electoral
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Pasar el Día de los Enamorados entre las urnas, el conteo de votos y las negociaciones políticas podría ser el escenario de los neuquinos en 2027. El domingo 14 de febrero aparece entre las fechas posibles para elegir funcionarios provinciales y, muy posiblemente, también quienes conducen el municipio capitalino.
Si el rumor se confirma, la política y el amor compartirán jornada. La buena noticia es que el sistema de boleta electrónica permite agilizar el recuento y dejar tiempo para los festejos en pareja de quienes salgan sonrientes de las urnas o para los consuelos románticos de quienes deban procesar una derrota.
El desdoblamiento con las elecciones nacionales pareciera ya ser algo que sucederá. Separar la disputa provincial de la nacional es no dejarse llevar por la marca de los que pueda pasar a nivel nacional, pero también un posible disgusto por parte del partido que maneja los destinos de la patria porque ellos buscaban que las provincias eviten votar en fechas distintas a la que se realizará la elección presidencial que se viene.
Pero el calendario no depende solamente de una decisión política. El decreto de convocatoria debe emitirse y publicarse al menos 90 días antes de la votación, mientras que las listas de candidatos tienen que presentarse 65 días antes de los comicios. Tomando como referencia el día en el que se publica esta nota, faltan 130 días para el día de los enamorados.
En ese escenario, Figueroa aparece como la principal referencia de La Neuquinidad para una eventual búsqueda de la reelección. Aunque todavía no oficializó su candidatura, el gobernador cuenta con el respaldo de distintos sectores que lo acompañaron en 2023 y que ahora deberán definir cómo se ordenan para la próxima contienda.
Uno de los interrogantes centrales pasa por el Movimiento Popular Neuquino. Después de más de seis décadas como fuerza central del poder provincial, el partido atraviesa una discusión sobre su identidad y su estrategia para 2027. La posibilidad de que no compita con una candidatura propia a la gobernación marcaría un cambio histórico para una fuerza que condujo la provincia durante buena parte de su trayectoria.
En diálogo con La Tecla Patagonia, el presidente del MPN, Gabriel Álamo, dejó una definición que alimenta esa posibilidad. “Vamos a acompañar la reelección de Rolo porque es compañero del partido”, afirmó. Sus palabras muestran el respaldo de la conducción partidaria a Figueroa y abren el interrogante sobre si el MPN desistirá de presentar un candidato propio, algo que todavía resta confirmar formalmente.
La postura choca con las ideas de Jorge Sobisch, quien dijo querer volver a competir por la gobernación y buscar que el MPN recupere protagonismo con candidatos propios.
La Libertad Avanza, por su parte, trabaja en una estrategia propia, con la senadora Nadia Márquez como una de sus principales referencias. Si bien se sabe que existe un tema legal que no le permitiría competir, queda esperar si le buscarán alguna solución legal de manera express para que su cara figure en la boleta.
El PJ que viene teniendo grandes conflictos para definir quien esta al mando del partido. En su momento, el ahora desplazado presidente del partido, Asaad, apoyaba la idea de apoyar a Figueroa.
Quienes también forman parte de una gran duda electoral son los representantes de la izquierda neuquina y los radicales sin peluca.
También comenzaron a moverse espacios que han nacido en estos últimos años, como es el caso de Cumplir, conducido por la diputada provincial Brenda Buchiniz.
Carlos Quintriqueo, titular de Más por Neuquén, aparece como una de las figuras a seguir en el armado electoral.
Para seguir con el grupo de los dirigentes gremiales que tendrán protagonismo, Marcelo Rucci y su “Fuerza Neuquina y Federal” deberán decidir si buscarán ocupar los sectores que dejó libre el MPN en los municipios. En diálogo con La Tecla Patagonia, Rucci dijo que “no van a quemar las etapas”, haciendo alusión a que no aspiran a ir directamente por la lucha provincial
Fuerza Neuquina y Federal, el espacio vinculado al dirigente petrolero Marcelo Rucci, ya expresó su respaldo a Figueroa, aunque también buscará disputar intendencias y sumar representación legislativa. En paralelo, La Libertad Avanza, Cumplir, el radicalismo y el peronismo deberán resolver cómo se posicionan ante un escenario que podría modificar los tiempos habituales de la política neuquina.
La elección también pondrá presión sobre los intendentes. En Neuquén capital, Mariano Gaido deberá empezar a agilizar la definición de quién será su heredero o heredera al frente del municipio, una decisión que tendrá peso en el armado local y en la estrategia de Primero Neuquén. Con un posible calendario adelantado, el margen para instalar una candidatura y ordenar la sucesión se vuelve más acotado.