Volver | La Tecla Nacionales 9 de octubre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Neuquén: la posibilidad de pasar el Día de los Enamorados yendo a votar

El runrún político ya instala la posibilidad de votar el 14 de febrero del año que viene en Neuquén. Aunque todavía no hay fecha confirmada, los plazos establecidos apuran la toma de las decisiones. Faltan 130 días para San Valentín y queda mucho por resolver a nivel electoral

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