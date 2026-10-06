Incautan 24 vehículos a un financista vinculado a Chiqui Tapia

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Rodríguez Ponte, dispuso que Ariel Vallejo entregue en un plazo de tres días 24 vehículos registrados a su nombre.



La medida se dictó dentro de una investigación por presunta asociación ilícita y lavado de dinero vinculada a la firma Sur Finanzas. Entre los rodados figuran una Ferrari California descapotable, un Alfa Romeo Stelvio Veloce, un BMW 320i, tres Audi, camiones Mercedes-Benz, camionetas Toyota y varias motos.



Los bienes quedarían bajo la órbita de la Corte Suprema y podrían ser decomisados de forma definitiva si se dicta condena.Además de la entrega de los vehículos, el magistrado prohibió a Vallejo prestar servicios financieros, de manera directa o indirecta, y participar en fintechs, billeteras digitales, exchanges o entidades financieras.



La pesquisa es impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona y también alcanzó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a clubes de fútbol y a la financiera Sur Finanzas. Vallejo está vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.



La orden forma parte del avance de la causa sobre el origen y el destino de los fondos manejados en ese circuito.