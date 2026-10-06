Apps
Martes, 6 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
SIGUE LA CAUSA

Incautan 24 vehículos a un financista vinculado a Chiqui Tapia

La medida incluye además la prohibición de prestar servicios financieros y de participar en fintechs, billeteras digitales, exchanges o entidades financieras. La causa, impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, también involucra a la AFA y a clubes de fútbol.

Incautan 24 vehículos a un financista vinculado a Chiqui Tapia
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Rodríguez Ponte, dispuso que Ariel Vallejo entregue en un plazo de tres días 24 vehículos registrados a su nombre.

La medida se dictó dentro de una investigación por presunta asociación ilícita y lavado de dinero vinculada a la firma Sur Finanzas. Entre los rodados figuran una Ferrari California descapotable, un Alfa Romeo Stelvio Veloce, un BMW 320i, tres Audi, camiones Mercedes-Benz, camionetas Toyota y varias motos.

Los bienes quedarían bajo la órbita de la Corte Suprema y podrían ser decomisados de forma definitiva si se dicta condena.Además de la entrega de los vehículos, el magistrado prohibió a Vallejo prestar servicios financieros, de manera directa o indirecta, y participar en fintechs, billeteras digitales, exchanges o entidades financieras.

La pesquisa es impulsada por la fiscal federal Cecilia Incardona y también alcanzó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a clubes de fútbol y a la financiera Sur Finanzas. Vallejo está vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La orden forma parte del avance de la causa sobre el origen y el destino de los fondos manejados en ese circuito.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

ES OFICIAL

Tras los retrasos de Nación, PBA habilitó el descarte de medicamentos de HLB Pharma

El Ministerio de Salud bonaerense autorizó a los hospitales provinciales y otros efectores a eliminar los productos de dos firmas, en el marco de las medidas adoptadas por la ANMAT tras el caso del fentanilo contaminado.

NOTICIAS MÁS VISTAS

“Cerrada temporalmente”, pero seguirá cobrando de Provincia por sus impresoras

Cuentas claras: Provincia acomoda $1.368 millones para completar el Fondo Municipal

Los intendentes otra vez al filo de la ley

Lanús: una licitación millonaria para renovar una cancha que ya estaba

Proyectos de Kicillof en stand by y un conflicto "importado" que complica

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET