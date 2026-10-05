La nostalgia es total: Messi se despide en el Monumental

Lionel Messi cierra su ciclo en la Selección Argentina. Este martes 6 de octubre, a las 20, el capitán se despide de los hinchas en el Estadio Monumental, en un amistoso ante Benín que será, en los hechos, su última función con la celeste y blanca.



El partido se juega en Núñez, con más de 85 mil personas en las tribunas. La transmisión está en TyC Sports y Telefe. También se puede seguir por streaming en TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.



El adiós llega después de dos décadas. Messi debutó en 2005 y se va con seis títulos: el Mundial Sub 20 de ese año, el oro de Pekín 2008, las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. En el medio, 125 goles y el arco que va del talento precoz al capitán que levantó la copa que faltaba.



No estuvo ante Bolivia ni ante Burkina Faso, donde Argentina ganó 4-0 y 7-0. Para este martes se espera su regreso, junto con Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi. Su último partido en el país fue el 31 de marzo, en La Bombonera, contra Zambia: goleada 5-0 y un gol suyo.



El once probable de Lionel Scaloni es Dibu Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Scaloni ya mira el proceso que sigue, con la Copa América 2028 y el Mundial 2030 como horizonte, después de haber probado caras nuevas en los amistosos previos.