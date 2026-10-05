Operativo retorno: Montenegro vuelve y tiemblan las “sillas" del gabinete
El intendente prepara su regreso al Palacio Municipal y los funcionarios siguen de cerca los primeros movimientos. Obras aparece en el centro de las especulaciones, mientras también crecen las dudas sobre la continuidad del hombre "casta" Santiago Bonifatti.
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La política de General Pueyrredon activó sus propias alarmas sísmicas. El regreso de Guillermo Montenegro al Palacio Municipal no será solamente un movimiento institucional: puertas adentro del Ejecutivo, los funcionarios cuentan las horas y crecen las versiones sobre los cambios que podría imprimirle a la estructura que quedó bajo la conducción del interino Agustín Neme.
Montenegro dejará en los próximos días su banca en el Senado bonaerense para retomar el mando del municipio. Este lunes 5 formalizará su pedido de licencia, el martes 6 la Cámara alta provincial tratará la solicitud y, si obtiene la aprobación correspondiente, el miércoles 7 de octubre volverá a ocupar el despacho principal del Palacio Municipal.
La vuelta tendrá además un eje político definido: la inseguridad. Desde el entono del exjuez lo ubicaron entre las razones centrales para regresar a la ciudad y asumir nuevamente la conducción del Ejecutivo. Pero mientras el intendente prepara su retorno, otra pregunta comenzó a ganar espacio en los pasillos municipales: ¿qué gabinete encontrará y cuánto tiempo permanecerá intacto?
Uno de los focos de atención está puesto en la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano. Su titular, Jorge “Guasa” González, se encuentra de licencia y este lunes finalizaría ese período. Su continuidad aparece así entre los interrogantes que deberá despejar Montenegro una vez instalado nuevamente al frente de la Comuna.
En las últimas horas comenzaron a circular distintas alternativas y posibles reemplazos, en una danza que todavía no tiene definiciones oficiales pero que evidencia que el regreso del intendente abrió una etapa de revisión interna.
El caso de Obras no es menor. Se trata de una de las áreas de mayor exposición política y con fuerte peso en la relación del Ejecutivo con el desarrollo urbano de la ciudad. Por eso, cualquier modificación allí tendría una lectura que excedería ampliamente el organigrama municipal.
Pero las dudas no terminan en González. Otro de los nombres que mira con atención la llegada de Montenegro es Santiago Bonifatti, el hombre "casta" que, después de ser eyectado del EMSUR, encontró refugio en la estructura municipal con una subsecretaría hecha a medida: Asuntos Estratégicos. El lugar se lo dio Neme durante su interinato y ahora aparece una pregunta incómoda en los pasillos del Palacio: ¿Montenegro mantendrá a Bonifatti en un cargo que nació bajo la gestión de su sucesor o habrá segunda salida para el dirigente?
La incógnita también mantiene en vilo a los denominados “Bonifatti Boys”, que siguen de cerca cada movimiento antes del regreso del intendente. Porque si Montenegro decide meter mano en el gabinete, la subsecretaría creada durante estos meses podría ser una de las primeras estructuras en pasar por la lupa.
El punto central será determinar cuánto de la estructura que armó Neme sobrevivirá a la vuelta de quien fue elegido para conducir la ciudad y que ahora regresa después de casi diez meses de actividad legislativa.
Por estas horas, el Palacio Municipal funciona con una particular calma de superficie. No hay confirmaciones de cambios, pero sí conversaciones, versiones y nombres que empiezan a aparecer en las quinielas.