Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de octubre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Operativo retorno: Montenegro vuelve y tiemblan las “sillas" del gabinete

El intendente prepara su regreso al Palacio Municipal y los funcionarios siguen de cerca los primeros movimientos. Obras aparece en el centro de las especulaciones, mientras también crecen las dudas sobre la continuidad del hombre "casta" Santiago Bonifatti.

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