Volver | La Tecla Nacionales 30 de septiembre de 2026 EN SAN LUÍS

Demoraron a Máximo Kirchner: viajaba en una camioneta con pedido de secuestro por la causa Hotesur

El diputado nacional fue demorado este miércoles en la provincia de San Luis durante un control policial, en un episodio que terminó con el secuestro de una camioneta RAM 2500 vinculada a la causa Hotesur. El vehículo tenía un pedido judicial vigente desde 2019. La respuesta del diputado

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