Demoraron a Máximo Kirchner: viajaba en una camioneta con pedido de secuestro por la causa Hotesur
El diputado nacional fue demorado este miércoles en la provincia de San Luis durante un control policial, en un episodio que terminó con el secuestro de una camioneta RAM 2500 vinculada a la causa Hotesur. El vehículo tenía un pedido judicial vigente desde 2019. La respuesta del diputado
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Máximo Kirchner fue demorado este miércoles en la provincia de San Luis cuando circulaba rumbo a San Juan y la Policía detectó que la camioneta que conducía figuraba en una orden judicial vinculada con la causa Hotesur.
El procedimiento se produjo en el puesto de control de Justo Daract, donde los efectivos verificaron la documentación del vehículo y recibieron una alerta a través del sistema de identificación. La información oficial difundida inicialmente señaló que el rodado tenía un pedido de secuestro relacionado con el expediente en el que están involucrados integrantes de la familia Kirchner.
Sin embargo, la reconstrucción posterior del episodio plantea una diferencia sustancial: de acuerdo con la información publicada por Infobae, el requerimiento que figuraba en los registros policiales correspondía a una medida judicial antigua que habría quedado sin efecto.
Una orden de otra etapa de Hotesur
El antecedente se remonta a un oficio firmado por el entonces juez federal Julián Ercolini dentro del expediente 11.352/2014, correspondiente a la investigación por presuntas maniobras vinculadas con Hotesur.
En aquel documento se había dispuesto el secuestro de distintos vehículos relacionados con las personas y sociedades investigadas, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner y Lázaro Báez.
El oficio indicaba que, en caso de localizar alguno de esos vehículos, las fuerzas de seguridad debían comunicarse con el Tribunal Oral Federal correspondiente para determinar los pasos a seguir.
Según la información difundida, el problema se originó porque esa disposición continuaba apareciendo en los sistemas utilizados por la Policía de San Luis, pese a que posteriormente la situación procesal había cambiado y la medida sobre el vehículo ya no se encontraba vigente.
A raíz de la alerta, los efectivos impidieron que Máximo Kirchner continuara inmediatamente su viaje y el diputado permaneció durante un prolongado lapso junto a la ruta mientras se realizaban las consultas correspondientes con la Justicia Federal. Durante el procedimiento también se le practicó un test de alcoholemia, que dio resultado negativo.
Finalmente, una vez que se pudo aclarar la situación judicial del vehículo, el legislador continuó su viaje hacia San Juan. No se trató, de acuerdo con esta reconstrucción, de una detención del diputado ni del secuestro definitivo de la persona, sino de una demora vinculada con la verificación de la situación del automóvil.
El antecedente que volvió a poner a Hotesur en escena
El episodio ocurrió apenas un día después de otro operativo en San Luis que también tuvo como protagonista a un vehículo relacionado con la causa Hotesur.
En ese caso, la Policía provincial había secuestrado una camioneta RAM 2500 que figuraba a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y que contaba con un pedido judicial de secuestro emitido años atrás. El vehículo había sido detectado mediante el sistema de lectoras de patentes y posteriormente interceptado en una ruta puntana.
La sucesión de ambos procedimientos generó confusión alrededor de la situación del vehículo utilizado por Máximo Kirchner y alimentó las primeras versiones que hablaban de una supuesta detención del dirigente.
La respuesta de Máximo Kirchner
Luego de conocerse esta situación, el diputado nacional redactó un comunicado esclareciendo los hechos: “Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente, para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros. Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema en la Ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses. Recientemente lo hice cuando fuimos a La Rioja y a Mar del Plata”.
Allí relató lo sucedido: “En un control de ruta en el ingreso a San Luis, me demoraron porque el auto tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py. También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que por supuesto dio negativo. Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la justicia para que aclaren el entuerto”.
“Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje. Mientras rematan el país, la policía, la justicia y andá a saber quiénes más siguen intentando disciplinarnos. No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco. Mañana nos vemos en San Juan”, cerró el escrito.