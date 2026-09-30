Cómo será el operativo para la peregrinación a Luján
En un año especial por la inminente llegada del Papa, los fieles católicos volverán a lanzarse a la ruta para confluir hacia la imponente Basílica. Enterate de cómo se abordarán la seguridad y la asistencia a los caminantes.
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A poco más de un mes de la esperada llegada del Papa, los fieles católicos se disponen a realizar la peregrinación anual hacia Luján, para confluir ante la Basílica que, en la Argentina, es el sitio más convocante de la religión católica. Y esta vez, con un tinte especial, ya que la tradicional marcha se dará poco más de un mes antes de que el Papa León XIV visite la Argentina.
El gobierno bonaerense diagramó un amplio operativo de acompañamiento para la ya tradicional movida de la fe católica. Se espera que más de dos millones de personas se vuelquen sobre calles y rutas para caminar hacia la Basílica, recorriendo decenas de kilómetros a pie.
Siete ministerios provinciales, ocho municipios y las autoridades eclesiásticas articularán diversas acciones para garantizar la seguridad y proveer asistencia a los peregrinantes a lo largo del sábado y domingo de esta semana. Todo bajo la coordinación de la Jefatura de Asesores del gabinete de Axel Kicillof.
En el marco de este operativo se pondrán a disposición hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, efectivos policiales, patrulleros, controles de tránsito, personal de Defensa Civil, stands para proveer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para la realización de las misas.
El ministerio de Seguridad sumará efectivos de todas las áreas, patrulleros, motos, caballos, un helicóptero, torres de iluminación, apoyo logístico de Defensa Civil y drones de monitoreo; Salud aportará hospitales móviles, ambulancias, shock room móvil con personal médico, helicóptero sanitario y coordinación de la Región 7 de Salud para refuerzos de guardias en hospitales provinciales y municipales; Desarrollo de la Comunidad asistirá a las y los peregrinos con 5 puestos de alimentación, 80 baños químicos y personal del Organismo de Niñez y Adolescencia para el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes.
Por su parte, el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos intervendrá con puntos de suministro de agua a través de Aguas Bonaerenses SA (ABSA), torres de iluminación y grupos electrógenos con combustible; Transporte establecerá la prohibición de circular vehículos por la traza y garantizará móviles para la organización del tránsito, mientras que Ambiente pondrá a disposición puestos de separación de reciclado a lo largo de todo el recorrido y Comunicación un escenario.
Consolidado como el evento religioso más masivo del país, la peregrinación juvenil a Luján se realiza ininterrumpidamente desde 1975. Las y los fieles inician la caminata en Liniers, Ciudad Autonoma de Buenos Aires y avanzan hasta la Basílica de Luján atravesando los municipios de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez. En total caminan 60 kilómetros.
Aquí, el detalle de todas las postas de salud y alimentación, sanitarios, puntos de reciclaje y de asistencia a niños perdidos que se instalarán a lo largo del recorrido: