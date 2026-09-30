Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de septiembre de 2026 PALPITANDO A LEÓN XIV

Cómo será el operativo para la peregrinación a Luján

En un año especial por la inminente llegada del Papa, los fieles católicos volverán a lanzarse a la ruta para confluir hacia la imponente Basílica. Enterate de cómo se abordarán la seguridad y la asistencia a los caminantes.

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