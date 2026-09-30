Volver | La Tecla Nacionales 30 de septiembre de 2026 SE PICÓ

A los gritos y empujones: fuerte cruce entre Grabois y diputados Libertarios por la Ley Malvinas

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que comenzó a debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional terminó envuelto en un momento de máxima tensión. Juan Grabois se enfrentó con legisladores de La Libertad Avanza, en un episodio que incluyó insultos, gritos y forcejeos.

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