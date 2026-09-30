A los gritos y empujones: fuerte cruce entre Grabois y diputados Libertarios por la Ley Malvinas
El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que comenzó a debatir el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional terminó envuelto en un momento de máxima tensión. Juan Grabois se enfrentó con legisladores de La Libertad Avanza, en un episodio que incluyó insultos, gritos y forcejeos.
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La discusión se produjo este miércoles durante la reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, convocada para analizar la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional sobre la cuestión Malvinas. La propia agenda oficial de Diputados confirmó que el encuentro tenía carácter informativo y contaba con la participación de especialistas.
El momento más caliente se produjo mientras exponía la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. En ese contexto, el legislador santacruceño de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, realizó distintas interrupciones, lo que provocó la reacción de Grabois.
El diputado de Unión por la Patria se levantó de su lugar y se dirigió hacia el sector donde se encontraba Guzmán. El intercambio verbal rápidamente subió de tono y terminó con un forcejeo entre ambos, obligando a otros legisladores a intervenir para separarlos.
Lejos de quedar ahí, la pelea sumó un nuevo capítulo cuando intervino el diputado tucumano de La Libertad Avanza Gerardo Huesen. Según distintos registros del episodio, Huesen increpó a Grabois y lo calificó de "cagón", tras lo cual el dirigente de Unión por la Patria avanzó hacia él y quedaron cara a cara.
La situación obligó nuevamente a los diputados presentes a intervenir. Entre quienes participaron para evitar que el enfrentamiento pasara a mayores estuvieron Agustín Rossi y Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, y el libertario Álvaro Martínez.
Grabois, contra los libertarios
En medio del escándalo, Grabois también apuntó contra los legisladores oficialistas por las posiciones que sostienen en torno a la soberanía y a la extranjerización de tierras.
Durante el intercambio, el diputado cuestionó duramente a los representantes de La Libertad Avanza y reclamó que se permitiera continuar con las exposiciones. También vinculó la discusión con el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la venta de tierras a extranjeros y lanzó, a los gritos: "Tienen la Corte comprada".
Más tarde, el dirigente volvió a cargar contra los libertarios a través de sus redes sociales y los acusó de defender posiciones vinculadas con Margaret Thatcher y de actuar contra quienes cuestionan las políticas oficiales.
Del otro lado, Guzmán cuestionó públicamente el accionar de Grabois y sostuvo que había sido atacado durante la reunión. El episodio también fue difundido en redes sociales por legisladores oficialistas y terminó generando repercusiones políticas por fuera del Congreso.
Qué propone la Ley Malvinas
El proyecto que se encuentra bajo análisis busca modificar el régimen vigente para endurecer las sanciones contra quienes participen en la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y en los espacios marítimos correspondientes.
La iniciativa plantea derogar la Ley 26.659 y establecer un esquema de sanciones más amplio, que contempla penas de prisión de entre cinco y siete años, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitaciones especiales para determinadas conductas.
Además, el proyecto impulsa restricciones para los sancionados en materia de actividades económicas, beneficios impositivos, contrataciones con el Estado y habilitaciones, entre otras consecuencias.
El oficialismo busca avanzar con el tratamiento durante las próximas reuniones de comisión, con la intención de emitir dictamen el 6 de octubre y llevar la iniciativa al recinto al día siguiente, según el cronograma difundido para el debate.
Así, lo que debía ser el primer paso del debate parlamentario sobre una iniciativa vinculada directamente con la soberanía argentina sobre las islas terminó marcado por un enfrentamiento entre oficialismo y oposición que volvió a dejar expuesta la fuerte tensión política dentro de la Cámara baja.