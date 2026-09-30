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Confirmaron que Facundo Moyano rompió la perimetral y se vio con Candela Arizaga

Según la investigación judicial, los entrecruzamientos de antenas de ambos celulares coinciden en las inmediaciones de un hotel. El sindicalista enfrenta la renovación de la restricción y riesgo de prisión por desobediencia

Confirmaron que Facundo Moyano rompió la perimetral y se vio con Candela Arizaga
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La Justicia confirmó que Facundo Moyano y Candela Arizaga estuvieron en un hotel, pese a la restricción de acercamiento que pesaba sobre el sindicalista. Así lo informó el periodista Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, al señalar que el cuerpo de investigaciones judiciales ya le entregó la documentación a la fiscal Florencia Nocerez.El punto era clave: en su entrevista con Moria Casán, Moyano había negado ese encuentro.

El informe, en cambio, se apoya en el entrecruzamiento de las antenas de ambos teléfonos.Según el expediente leído al aire, hubo coincidencias de impactos en celdas cercanas al hotel durante varios días y por períodos extensos.

El celular de Moyano registró señales en Avenida Belgrano y Perú; el de Arizaga, en Avenida Belgrano 402 y en Belgrano y Defensa. El hotel está aproximadamente en el medio de esas ubicaciones. También se indicó que Moyano apagó el teléfono antes de llegar.Con ese informe, la fiscal sostiene que ambos se vieron en el hotel. Por eso se le renovó a Moyano la restricción de acercamiento.

Además, podría enfrentar hasta un año de prisión por desobediencia.Todavía faltan las conclusiones del análisis de las cámaras de seguridad ciudadana y de las del propio hotel.

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