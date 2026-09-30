Joaquín Levinton rompió el silencio tras la denuncia: “Estoy muy angustiado”

Joaquín Levinton habló por primera vez luego de que se conociera una denuncia en su contra por abuso sexual y amenazas. Lo hizo en sus historias de Instagram, donde dio su versión y negó los dichos de la mujer que lo acusa.“Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, escribió.El músico también se refirió a una denuncia anterior. Según su relato, aquella causa se cerró tras presentarse pruebas. “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes”, afirmó.Levinton sostuvo que la mujer sigue contactándolo. “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”, dijo. Cerró: “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”.La denuncia se radicó el 28 de septiembre de 2026. Según el parte policial, la mujer declaró haber mantenido una relación con Levinton entre 2015 y 2020, y relató episodios de violencia física y psicológica, abuso sexual y otras situaciones. Entre los hechos, indicó que él la habría tomado del cuello cuando intentaba irse de un encuentro y que halló registros audiovisuales que, según dijo, se habrían realizado sin su consentimiento.La causa quedó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50. El tribunal dispuso que la denunciante fuera entrevistada por el Centro de Orientación a la Víctima y ordenó el cierre y elevación de las actuaciones. El parte también consigna un antecedente de 2023 por una denuncia de abuso sexual con acceso carnal contra el mismo imputado.Las acusaciones forman parte de una investigación judicial y no implican condena ni determinan, por sí solas, la responsabilidad penal de Levinton.