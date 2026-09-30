El Niño llega a su pico en diciembre y crece el riesgo de inundaciones

El fenómeno El Niño alcanzará su mayor intensidad en diciembre y sus efectos en la Argentina se extenderán al menos hasta abril de 2027. Según la NOAA, hay más del 90% de probabilidad de que el evento sea muy fuerte y un 75% de chances de que, entre octubre y diciembre, supere una marca que ningún El Niño alcanzó en los últimos 76 años.



Los dos episodios más intensos desde 1950 fueron los de 1982-1983 y 1997-1998. El meteorólogo Mauricio Saldívar estima que el actual podría superarlos, con una anomalía de hasta 2,7 °C por encima de lo normal en el Pacífico. Aun así, advirtió que un índice alto no determina por sí solo la magnitud de las inundaciones en tierra.



El Gobierno nacional puso en marcha el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, a cargo de la Agencia Federal de Emergencias. Las medidas incluyen reforzar alertas meteorológicas e hidrológicas, preparar equipos de rescate y realizar mantenimiento preventivo de rutas. El Instituto Nacional del Agua sigue en tiempo real los ríos de la Cuenca del Plata para anticipar crecidas.



El Servicio Meteorológico Nacional prevé más lluvias de lo habitual entre septiembre y noviembre en el norte del Litoral, el oeste de Cuyo, La Pampa, el sudoeste bonaerense y el noreste patagónico. Diciembre sería el mes de mayor alcance, con precipitaciones en casi el 80% del país y riesgo para localidades ribereñas. La crecida del Paraná podría prolongarse hasta marzo o abril de 2027.



Hay tres escenarios posibles: uno moderado, sin lluvias persistentes sobre la cuenca; otro similar a 1997-1998, con crecidas importantes; y uno extremo, comparable a 1982-1983, si las lluvias sobre el Paraná y el Paraguay se mantienen.



El director del SMN, Pedro Di Nezio, advirtió que los impactos más graves podrían verse en marzo y abril, y que después de El Niño suele llegar La Niña.



Municipios, productores y familias tienen hasta noviembre para revisar terraplenes, limpiar desagües, actualizar rutas de evacuación y preparar planes de traslado de hacienda en zonas diversas.