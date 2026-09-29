Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de septiembre de 2026 JUDICIALES

Un fallo obliga a desarmar una intervención sobre el humedal de Ramallo

La Suprema Corte bonaerense confirmó la sentencia contra Naviera Lojda, que deberá retirar el material utilizado para rellenar unas dos hectáreas de bañados.

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