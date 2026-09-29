Un fallo obliga a desarmar una intervención sobre el humedal de Ramallo

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La Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó el recurso extraordinario presentado por Naviera Lojda S.A. y dejó firme la sentencia que obliga a la empresa a recomponer el humedal de Paso del Tonelero, en Ramallo. El expediente se inició en 2012 a partir de reclamos de vecinos y afectados de la zona.
La causa atravesó distintas instancias judiciales. En julio de 2025, el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 6 de San Nicolás condenó a la firma, una decisión que luego fue confirmada por la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de esa ciudad. Entre otras medidas, se dispuso el cese de las actividades en el sector de bañados y la recuperación del ambiente afectado.
Una pericia realizada por el ingeniero en Seguridad Ambiental Guillermo Eduardo Cuadranti determinó que unas dos hectáreas de humedal, equivalentes a 20.000 metros cuadrados, fueron cubiertas con alrededor de 60.000 metros cúbicos de material de relleno. El informe señaló además que se trataba de terrenos bajos e inundables, con vegetación característica de los bañados vinculados al sistema del río Paraná.
Con la sentencia firme, comienza ahora la etapa de recomposición ambiental. La empresa deberá retirar el material hasta recuperar la topografía original, lo que implicará trasladar unas 60.000 toneladas, además de desmontar tejidos perimetrales, trasladar los pinos existentes y ejecutar un plan de reforestación con especies nativas.
El Ministerio de Ambiente bonaerense tendrá a su cargo la supervisión de los trabajos. Después de más de 14 años de recorrido judicial, el próximo desafío será que las medidas ordenadas se traduzcan en una recuperación efectiva del sector afectado en Paso del Tonelero.