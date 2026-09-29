El presupuesto marcha a dos velocidades: la deuda acelera y frena la obra pública
El Gobierno bonaerense ejecutó el 47,6% de proyectado durante el primer semestre, pero el promedio oculta fuertes diferencias entre áreas. Mientras el Servicio de la Deuda llegó al 64,1%, Infraestructura quedó en 30,5% y otros organismos mostraron importantes rezagos.
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La ejecución del presupuesto bonaerense durante el primer semestre de 2026 dejó un dato que excede al porcentaje general de gasto y permite observar distintas velocidades dentro de las cuentas provinciales. Entre enero y junio, la administración bonaerense ejecutó el 47,6% del presupuesto anual vigente, unos $21,4 billones sobre un total previsto de $44,97 billones, aunque detrás de ese promedio aparecen diferencias marcadas según el organismo y el destino de los recursos.
El informe elaborado por PPA, en base a datos de la Contaduría General de la Provincia, pone el foco precisamente en esa dispersión. Mientras algunas áreas superaron holgadamente el ritmo promedio de ejecución para los primeros seis meses del año, otras quedaron considerablemente por debajo, con los mayores rezagos concentrados en organismos vinculados a infraestructura y obra pública.
La diferencia resulta especialmente visible dentro de la Administración Central, donde la ejecución oscila entre el 64,1% del Servicio de la Deuda Pública y el 30,5% del Ministerio de Infraestructura. Son más de 33 puntos porcentuales de distancia entre ambos extremos, una brecha que muestra que el avance del gasto no se distribuye de manera uniforme entre las distintas jurisdicciones.
En el extremo superior aparecen, además del Servicio de la Deuda Pública, organismos de control y áreas vinculadas a la administración y al funcionamiento del Estado. El Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Estado, la Contaduría General y el Poder Judicial registraron niveles de ejecución superiores al 55%, según el relevamiento. En paralelo, los organismos vinculados a inversión real y obra pública exhibieron los porcentajes más bajos.
El caso más marcado es el Ministerio de Infraestructura, que cuenta con un presupuesto superior al billón de pesos pero ejecutó apenas el 30,5% durante el primer semestre. El Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Ambiente también quedaron por debajo del 38%, de acuerdo con el informe.
La fotografía cambia cuando se observan las áreas de mayor peso dentro de la estructura provincial. Salud ejecutó el 48,3% de sus recursos y Seguridad el 47,6%, prácticamente en línea con el promedio general, mientras que Obligaciones a Cargo del Tesoro alcanzó el 43,9% y, por su importante peso dentro del presupuesto, incidió sobre el resultado agregado.
La misma disparidad aparece entre los Organismos Descentralizados. En conjunto alcanzaron una ejecución del 51,2%, equivalente a $6,38 billones sobre un presupuesto de $12,46 billones, aunque también dentro de ese universo conviven niveles muy diferentes. El Instituto Policial Juan Vucetich llegó al 59,3%, el Ente Administrador Río Santiago al 55,9% y la Universidad de Ezeiza al 55%.
📊Nuevo informe de PPA - Ejecución presupuestaria de la Provincia de Buenos Aires.
Entre enero y junio de 2026, la administración provincial ejecutó el 47,6% del presupuesto anual, equivalente a $21,4 billones sobre un total previsto de $44,97 billones. pic.twitter.com/CsLTbceqGT
En el otro extremo se ubicaron organismos ligados a infraestructura, vivienda y obras. El Comité de Cuenca Río Luján ejecutó el 25,8%, el Instituto de la Vivienda el 31,4% y la Dirección de Vialidad el 32%. Entre los organismos descentralizados de mayor peso presupuestario, la Dirección General de Cultura y Educación registró una ejecución del 53%, concentrando además el 85% del presupuesto de ese conjunto de organismos.
El informe permite dimensionar todavía mejor la distancia entre las distintas áreas al comparar cada ejecución con el promedio provincial del 47,6%. Sobre las 51 jurisdicciones y organismos relevados, los desvíos van desde -21,8 puntos porcentuales en el Comité de Cuenca Río Luján hasta +16,5 puntos en el Servicio de la Deuda Pública.
Los mayores desvíos negativos vuelven a concentrarse en infraestructura y obra pública. El Comité de Cuenca Río Luján, el Instituto de la Vivienda, la Dirección de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura quedaron todos más de 15 puntos porcentuales por debajo del promedio provincial, mientras que el Servicio de la Deuda Pública y el Ministerio de Transporte registraron los desvíos positivos más elevados, con +16,5 y +13,5 puntos respectivamente.
Así, más que un único nivel de ejecución, el primer semestre muestra un presupuesto provincial con ritmos muy diferentes según el tipo de gasto y el organismo responsable. El 47,6% funciona como una referencia general, pero detrás de ese número se encuentra una distancia significativa entre áreas que ya utilizaron más de la mitad de sus créditos anuales y otras, especialmente vinculadas a infraestructura y obra pública, que todavía se encuentran considerablemente por debajo de ese ritmo.