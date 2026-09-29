El presupuesto marcha a dos velocidades: la deuda acelera y frena la obra pública

CÓNCLAVE

“Respuesta jurídica y política”: Diputados se blinda ante la ofensiva judicial por Chocolate La Cámara convocó a una cumbre con presidente de bloque, luego de que el juez Atencio pidiese investigar el archivo de un requerimiento vinculado a la causa. Buscan consensuar un texto, basado en que ningún legislador puede ser llevado a juicio por lo que vota.