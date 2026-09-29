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Martes, 29 septiembre 2026
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DRAMATICO

Daniel Osvaldo continúa en terapia intensiva

El exfutbolista permanece grave por un derrame pleural y acumulación de líquido en los pulmones. También se conocieron referencias a su situación económica y a episodios de su pasado

Daniel Osvaldo continúa en terapia intensiva
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Daniel Osvaldo se encuentra internado en terapia intensiva luego de sufrir un derrame pleural.

El cuadro incluye líquido en los pulmones y es descripto como grave. Según lo que trascendió, el exfutbolista habría llegado a esta instancia en una situación económica difícil: viviría en una casa alquilada y no contaría con medicina prepaga.

También se recordó un video de 2024, posterior a un episodio de violencia de género, en el que habría hablado de problemas de adicción.

Se mencionaron tabaco, drogas y alcohol entre los factores que podrían estar vinculados al cuadro, aunque no hay confirmación médica al respecto.

Durante su carrera ganó mucho dinero y, ante la internación, habría recibido ayuda de su familia.

También circuló un relato sobre Jimena Barón, expareja de Osvaldo y madre de uno de sus hijos. Según esa versión, durante la cuarentena y ya separados, ella habría ido a una vivienda en Banfield a buscar pertenencias que quedaban.

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