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ORGULLO NACIONAL

La Virgen de la Tosquera es la elegida: directo al Oscar

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió el film de Laura Casabé como candidata oficial a Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2027. La ceremonia está prevista para el 14 de marzo

La Virgen de la Tosquera es la elegida: directo al Oscar
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La Academia de Cine de la Argentina designó a La Virgen de la Tosquera como la película que competirá por el país en la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar 2027.

El anuncio confirma el favoritismo de un título que, a principios de septiembre, también había sido seleccionado para el comité de los Premios Goya.Dirigida por Laura Casabé y adaptada por Benjamín Naishtat a partir de dos relatos de Mariana Enríquez, la cinta quedó por encima de otras tres finalistas: El partido, de Juan Cabral y Santiago Franco; Nuestra tierra, de Lucrecia Martel; y Parque Lezama, de Juan José Campanella.

La historia se sitúa en el verano sofocante que siguió al estallido social de diciembre de 2001. Natalia, Mariela y Josefina, tres adolescentes de las afueras de Buenos Aires, comparten un amor platónico por Diego, su amigo de la infancia. La aparición de Silvia, una mujer mayor que despierta el interés del joven, enciende los celos de Natalia, quien, guiada por su abuela Rita, se adentra en un universo de conjuros y fuerzas sobrenaturales.

La fecha límite para presentar las obras ante la Academia de Hollywood es este jueves. El 15 de diciembre se conocerá una lista de 15 precandidatas y el 21 de enero de 2027 se anunciarán las cinco nominadas definitivas, junto al resto de las categorías.En esta 99.ª edición hay un cambio de reglamento: además de las películas elegidas por cada país, cualquier film que haya ganado el premio principal en festivales como Cannes, Berlín, Venecia, Sundance, Busan o Toronto quedará automáticamente precandidato, aunque no sea la selección oficial de su nación.

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