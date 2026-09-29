Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de septiembre de 2026 SAAVEDRA

El caso Nebot avanza: el intendente presentó su descargo en el Concejo

La declaración se realizó dentro de los plazos establecidos por la Comisión Investigadora, creada tras las declaraciones del intendente sobre su consumo de cocaína y para analizar su situación en el ejercicio del cargo. El expediente será elevado posteriormente al pleno del Concejo Deliberante.

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