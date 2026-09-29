El caso Nebot avanza: el intendente presentó su descargo en el Concejo
La declaración se realizó dentro de los plazos establecidos por la Comisión Investigadora, creada tras las declaraciones del intendente sobre su consumo de cocaína y para analizar su situación en el ejercicio del cargo. El expediente será elevado posteriormente al pleno del Concejo Deliberante.
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El intendente de Saavedra, Matías Nebot, se presentó este martes ante el Concejo Deliberante para brindar su descargo ante la Comisión Investigadora que analiza su situación al frente del municipio. Lo hizo acompañado por los abogados Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager.
La presentación se realizó dentro de los plazos establecidos para que el jefe comunal ejerciera su derecho a defensa. La instancia se abrió luego de que la comisión concluyera la etapa de recolección de pruebas y notificara a Nebot para que pudiera realizar su descargo.
La Comisión Investigadora fue conformada en agosto por bloques opositores, en el marco del artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. La medida se produjo luego de que Nebot manifestara públicamente, a fines de julio, que llevaba 308 días sin consumir cocaína.
Con la declaración del intendente, los integrantes de la comisión deberán elaborar un informe a partir de los elementos reunidos durante el proceso y del descargo presentado. El expediente será posteriormente elevado al pleno del Concejo Deliberante para su tratamiento.