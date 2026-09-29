Gerardo Sofovich tendrá su serie biográfica

El productor teatral, conductor y empresario Gerardo Sofovich tendrá un biopic audiovisual inspirado en su vida y trayectoria, según confirmó su hijo Gustavo, impulsor del proyecto que se encuentra en etapa inicial de desarrollo
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Gerardo Sofovich, una de las figuras más influyentes de la televisión y el teatro comercial argentino, tendrá su propia serie biográfica. Así lo confirmó su hijo Gustavo, quien impulsa el proyecto y aseguró que el acuerdo ya está cerrado desde hace meses. La producción se encuentra en una fase inicial: todavía falta definir la plataforma en la que se verá y seleccionar qué episodios de una trayectoria extensa y conflictiva llegarán a pantalla.
El anuncio se da en un momento de auge de las biopics dedicadas a referentes del espectáculo local. En ese mismo circuito ya se estrenaron o se preparan trabajos inspirados en Moria Casán y Susana Giménez. Sofovich se suma ahora a esa lista con una historia que, según su hijo, no puede ser tibia.
Gustavo adelantó que la serie debe tener “toda la sal, pimienta, dulce de leche, vinagre y todo lo que se le tiene que poner”. En sus palabras, “la vida de Gerardo es muy jugosa”.El relato prevé reconstruir los grandes hitos de su carrera. Entre ellos aparecen formatos que marcaron la televisión argentina, como Polémica en el Bar y La noche del domingo, además de su oficio de cazatalentos y su capacidad para armar elencos, programas y negocios teatrales. También se abordará su paso por Argentina Televisora Color en la década de 1990 y su cercanía con el poder político, un tramo menos glamoroso pero decisivo para entender su peso mediático.
Uno de los núcleos dramáticos será su vínculo con Moria Casán. Gustavo sostuvo que ambos se querían mucho, se peleaban y volvían a quererse. Relató además un encuentro reciente con la actriz, en el que ella le preguntó si su padre había hablado de ella. La respuesta, según contó, fue breve y elocuente: su padre era un caballero.Queda abierto un punto sensible: si la serie incluirá la incursión electoral de Sofovich en 2003, cuando se postuló como candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ahora, el equipo de producción trabaja en el recorte de los episodios más potentes de su vida pública, profesional y privada, con la pretensión de mostrar no solo los éxitos, sino también las tensiones que lo convirtieron en un personaje central del entretenimiento argentino.