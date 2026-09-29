Volver | La Tecla Photoshop 29 de septiembre de 2026 A FUTURO

Gerardo Sofovich tendrá su serie biográfica

El productor teatral, conductor y empresario Gerardo Sofovich tendrá un biopic audiovisual inspirado en su vida y trayectoria, según confirmó su hijo Gustavo, impulsor del proyecto que se encuentra en etapa inicial de desarrollo

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