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SIN FIN

Tini y Alejandro Stoessel acordaron un pacto pero aún no se firma

Versiones del entorno familiar indican que el empresario ya habría dado el visto bueno a las condiciones planteadas por los abogados de su hija, pero el convenio sigue sin cerrarse porque, según esa misma línea, del otro lado no habría habido respuesta formal

Tini y Alejandro Stoessel acordaron un pacto pero aún no se firma
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El conflicto patrimonial entre Tini Stoessel y sus padres volvió a instalarse con fuerza. De acuerdo con información atribuida al entorno de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, el padre de la cantante habría aceptado hace un mes las condiciones exigidas por los abogados de la artista.

El acuerdo, sin embargo, no se habría concretado porque todavía faltaría el “sí” definitivo de esa parte. Ese plazo coincide con el momento en que la pelea se hizo pública.

En paralelo circula la idea de que la exposición mediática podría haber servido para apurar la negociación.

También se cuestiona que la cantante no haya emitido ningún comunicado, pese a manejar sus propias redes, y se desmiente el relato de que la artista “no tenga un centavo”, presentado por ese entorno como una construcción para generar lástima.

El cruce se da en un clima ya tensionado por otros episodios: la invitación de Lali Espósito a la actriz para cantar en River, los supuestos manejos familiares para limitar ciertos vínculos artísticos y una cautelar judicial reciente a favor de la familia Stoessel contra Pepe Ochoa, LAM y América.

También se señala que la relación de Tini con Rodrigo De Paul habría influido en el desgaste con sus padres, al acercarla a “una realidad y un estilo de vida muy diferentes”.

Hasta ahora no hay confirmación oficial de ninguna de las partes ni un comunicado que cierre o desmienta el estado de la negociación.


 

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