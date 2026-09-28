Intendente PRO cruzó al Gobernador por la falta de gas en cuatro escuelas del distrito

INFORME EJECUTIVO

Con metas "exigentes" y superávit en jaque, Milei va de lleno con el Presupuesto 2027 De acuerdo a un informe de Zentrix Consultora, el Presupuesto de Javier Milei para el ejercicio fiscal 2027 plantea bases desafiantes caracterizadas por una desaceleración inflacionaria esperada al $21.1% anual y un tipo de cambio oficial que avanzará por debajo de la variación general de los precios durante el período.