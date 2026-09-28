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El mensaje de Tini a Lali tras el show en River

Tras cantar juntas en el tercer Monumental de Lali, Tini le dedicó un posteo en Instagram y también saludó a Marilina Bertoldi

El mensaje de Tini a Lali tras el show en River
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Tini Stoessel le escribió a Lali Espósito después de su aparición en el tercer recital de River. En Instagram, junto a varias fotos de la noche, arrancó: “Por las niñas que fuimos y sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos. Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas”.

La frase retoma lo que Lali le dijo en el escenario. Tini sumó: “Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas. Lo que vivimos anoche tuvo un significado muy hermoso y profundo para mí. Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos”. Cerró agradeciéndole el abrazo, el cariño y “la generosidad” de compartir ese espacio: “Lo voy a guardar para siempre”.

A Marilina Bertoldi, que también subió al escenario, le escribió: “Dios mío, ¡qué bestia! Un honor haberte conocido. Qué talento y qué lindo fue compartir juntas”.

En el show cantaron “Like a Virgin”, de Madonna, vestidas de novia, y después “1Amor”, con Bertoldi en guitarra. El cierre, un beso entre las tres.

Lali, al día siguiente, publicó en X: “Tengo el corazón explotado y una resaca fatal. Los amo. Gracias. Lo de ayer fue... no puedo describirlo”.

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