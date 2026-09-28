Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de septiembre de 2026 TRANSFERENCIAS

Presupuesto en movimiento: Kicillof reacomoda casi $100 mil millones entre áreas clave

El Gobierno bonaerense dispuso nuevas adecuaciones al Presupuesto 2026 por casi $97 mil millones. Salud concentra $93.739,7 millones, mientras que la CIC recibe $1.114,3 millones, el Instituto de Asociativismo $800,9 millones y Hábitat $97,5 millones para afrontar gastos y compromisos.

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