Presupuesto en movimiento: Kicillof reacomoda casi $100 mil millones entre áreas clave
El Gobierno bonaerense dispuso nuevas adecuaciones al Presupuesto 2026 por casi $97 mil millones. Salud concentra $93.739,7 millones, mientras que la CIC recibe $1.114,3 millones, el Instituto de Asociativismo $800,9 millones y Hábitat $97,5 millones para afrontar gastos y compromisos.
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El Gobierno de Axel Kicillof volvió a meter mano en las cuentas de la Provincia y dispuso una serie de adecuaciones al Presupuesto General 2026 que, en conjunto, movilizan casi $97 mil millones. Las medidas fueron formalizadas mediante las resoluciones 447, 448, 449 y 450 del Ministerio de Economía, publicadas este lunes en el Boletín Oficial.
El mayor movimiento corresponde al Ministerio de Salud, que recibirá una transferencia de créditos por $93.739,7 millones. Según la Resolución 448-MECONGP-2026, el refuerzo apunta a atender erogaciones vinculadas con bienes de consumo, servicios no personales y transferencias corrientes.
La segunda modificación de mayor volumen alcanza a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). La Resolución 447 establece un incremento neto de $1.114,3 millones en su presupuesto, provenientes de contribuciones figurativas de la Administración Central. El refuerzo está destinado a gastos en servicios no personales, transferencias corrientes y otras erogaciones necesarias para el funcionamiento del organismo.
En paralelo, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano recibió una reasignación de $97,5 millones. La Resolución 449 señala que la modificación busca atender compromisos derivados del desarrollo de las políticas a cargo de esa cartera.
Por último, el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) tendrá una ampliación presupuestaria de $800,9 millones. En este caso, la Resolución 450 contempla tanto una ampliación de fuentes y aplicaciones financieras vinculadas a Caja y Bancos con Afectación Específica como una ampliación neta del presupuesto de erogaciones.
En total, las cuatro resoluciones implican movimientos por $96.916,6 millones. El grueso se concentra claramente en Salud, que representa más del 96% del monto involucrado en estas adecuaciones.
Las modificaciones fueron tramitadas bajo las facultades previstas en la Ley de Presupuesto 2026 y cuentan, según cada resolución, con la intervención de la Dirección Provincial de Presupuesto Público y el aval de la Contaduría General de la Provincia.