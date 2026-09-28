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Lunes, 28 septiembre 2026
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DRAMATICO

La familia de Daniel Osvaldo reveló su estado actual

El exfutbolista permanece internado en el Hospital Municipal de Llavallol tras una operación por derrame pleural e infección pulmonar. Aguarda los resultados de una biopsia

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Daniel Osvaldo sigue en terapia intensiva desde el jueves, cuando fue internado y operado de urgencia por un derrame pleural derecho con líquido y pus, y una fuerte infección pulmonar.

Por su parte, la familia brindó información y afirmó: está “despierto y lúcido”, sin sedación. El cuadro empezó como un malestar que interpretó como un resfrío fuerte.

El jueves por la noche ingresó al hospital de Llavallol, en Esteban Echeverría. Los médicos intervinieron, limpiaron la zona afectada y tomaron muestras de tejido pleural para una biopsia. De ese estudio depende el tratamiento específico contra la infección.

Por ahora no hay plazos para pasarlo a una sala común ni para el alta. El entorno destacó que “lo agarraron a tiempo”. Lo acompañan sus hermanos.La internación llega después de meses de bajo perfil.


En 2024, tras varios escándalos, Osvaldo habló en un video de depresión y adicciones. Esta semana tenía prevista una charla en la Usina del Arte sobre la vida después del retiro.

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