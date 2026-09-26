Volver | La Tecla Nacionales 26 de septiembre de 2026 RECHAZO

Intendentes de todo el país contra la quita de la Zona Fría: “es otro ataque insensible”

La FAM lanzó un duro comunicado tras la aprobación en el Senado de la reforma que elimina el beneficio tarifario para todos los municipios no patagónicos que estaban incluidos hasta ahora, incluidos 94 en la provincia de Buenos Aires.

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