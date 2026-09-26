Intendentes de todo el país contra la quita de la Zona Fría: “es otro ataque insensible”
La FAM lanzó un duro comunicado tras la aprobación en el Senado de la reforma que elimina el beneficio tarifario para todos los municipios no patagónicos que estaban incluidos hasta ahora, incluidos 94 en la provincia de Buenos Aires.
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La aprobación en el Senado de la Nación de la reforma al régimen de Zona Fría, que eliminó el descuento sobre la tarifa del gas para todos los municipios no patagónicos que lo tenían, incluidos 94 distritos de la provincia de Buenos Aires, fue fuertemente rechazada hoy por la Federación Argentina de Municipios (FAM), que congrega a más de 500 intendentes de todo el país.
La FAM calificó la reforma convertida en ley ayer como “otro ataque insensible del gobierno de [Javier] Milei a los derechos de las familias argentinas”.
La reforma, que retrotrae el mapa de los municipios incluidos en el régimen a la situación existente hasta 2021, “les causará un enorme daño a millones de usuarios de gas”, vaticinó la organización en su mensaje.
“La normativa derogada establecía tarifas diferenciales para regiones donde las condiciones climáticas generan una mayor necesidad de calefacción. La quita de esa medida reparadora es un golpe directo al bolsillo de las familias”, advirtió la FAM.
“En un contexto de tarifas impagables y con inviernos muy rigurosos, el ajuste permanente de Milei anula ahora un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad. Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”, concluye el comunicado.