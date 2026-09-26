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TRAGEDIA

Daniel Osvaldo permanece en terapia intensiva tras un derrame pleural

El exfutbolista de 40 años fue internado de urgencia el jueves por la noche en el Hospital Municipal de Llavallol. Su estado es grave y el diagnóstico, reservado

Daniel Osvaldo permanece en terapia intensiva tras un derrame pleural
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Daniel Osvaldo fue internado de urgencia la noche del jueves en el Hospital Municipal de Llavallol, en Lomas de Zamora, luego de sufrir un derrame pleural en el pulmón derecho.

El exdelantero de Boca y de varios clubes europeos, de 40 años, permanece en la Unidad de Terapia Intensiva con un cuadro de gravedad y diagnóstico reservado.

El exjugador venía padeciendo días de dolor agudo en el pecho. Una de sus hermanas lo trasladó al hospital alrededor de las 23, después de que él mismo pidiera ayuda por teléfono. Según se informó, presentaba acumulación de líquido en el pulmón y debió ser intervenido. El diagnóstico es derrame pleural derecho.

Osvaldo vive en Banfield y atraviesa una situación económica complicada. No contaría con cobertura de medicina prepaga. Por ahora, su hermana es la única familiar que lo acompaña en el centro de salud.Alejado de las canchas desde 2020, se dedicó a la música al frente de su banda Barrio Viejo.

En los últimos años tuvo una fuerte exposición mediática por su vida personal, la separación de Jimena Barón, con quien tiene un hijo, y su relación con Gianinna Maradona, y en 2024 habló abiertamente de depresión y adicciones. “Mi vida se me está yendo de las manos”, dijo entonces.

Nacido en Lanús en 1987, se formó en Huracán y luego jugó en Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Espanyol, Roma, Southampton, Juventus, Inter, Boca, donde fue campeón en 2015, y Porto, entre otros. También defendió a la selección de Italia, país del que se nacionalizó. Su último club profesional fue Banfield.

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