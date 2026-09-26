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Devolvé la banca: concejales libertarios quieren frenar la sangría con una ordenanza

Ediles de LLA presentaron un proyecto para que quienes abandonen un bloque deban renunciar a sus escaños en el Deliberante. Es por la deserción de una concejal que se fue al espacio de Dante Gebel.

Devolvé la banca: concejales libertarios quieren frenar la sangría con una ordenanza
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Las deserciones en las filas de La Libertad Avanza (LLA) en los municipios de la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país ya son moneda corriente, y en Pilar los concejales libertarios decidieron ponerle un freno a esta sangría.

Los concejales Andrés Genna y María Ratti Repetto presentaron un proyecto de ordenanza destinado a desalentar las rupturas: en concreto, proponen que todo edil que abandone su bloque deba también renunciar a su banca.

El texto de la iniciativa incluso le pone nombre a la práctica: “transfuguismo político”. Y afirma que “todo concejal que decida abandonar, renunciar o separarse del bloque político representativo de la lista por la cual resultó electo tiene el deber moral de presentar su renuncia indeclinable a la banca, a fin de no defraudar la voluntad popular y permitir la asunción de su reemplazante legal”.

El proyecto bien podría tener nombre propio: el de Solana Marchesán, la edil que hace pocos días abandonó la bancada libertaria para recalar en Consolidación Argentina, el espacio que se referencia en el pastor multimillonario Dante Gebel.

Genna y Ratti Repetto también le piden a la Legislatura que modifique la Ley Electoral bonaerense y la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) para que incorporen “cláusulas anti-transfuguismo que sancionen la ruptura de los mandatos partidarios con la caducidad del mandato del legislador o concejal disidente”.

“Al momento de emitir su sufragio, el vecino de Pilar no vota a individuos aislados, sino que elige un proyecto de gobierno, una plataforma política y un conjunto de ideas representadas bajo el sello de una alianza o partido político”, por lo que abandonar la bancada por la que un concejal resultó electo sería “una estafa electoral”, afirman los ediles en su proyecto.
 

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