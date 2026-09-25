Se disparó el riesgo país y cayeron los bonos argentinos

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La jornada de hoy en la bolsa de New York fue lapidaria para la Argentina, cuyos bonos soberanos cotizaron a la baja (perdieron un 1,2% de su valor), mientras que el riesgo país se disparó hasta llegar a los 609 puntos, el récord de los últimos cinco meses.
Fue el décimo día de aumento del riesgo soberano, y el que marcó el valor más alto desde el 7 de abril, a la par que caía el valor de las acciones argentinas.
En efecto, el índice S&P Merval de la Bolsa porteña cayó un 1,6%, y las acciones líderes se desplomaron a su nivel más bajo desde el 6 de marzo pasado, medidas en dólar “contado con liqui” (CCL).
El retroceso de los bonos y acciones tuvo que ver, en parte, con la caída de la actividad económica en la Argentina (una variación de casi –3% en un mes).
Las acciones que más cayeron son las del Banco Macro (–3,4%), EDENOR (–2,8%) y Telecom (–2,6%).