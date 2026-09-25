Volver | La Tecla Nacionales 25 de septiembre de 2026 EL MÁS ALTO EN 5 MESES

Se disparó el riesgo país y cayeron los bonos argentinos

Wall Street marcó una jornada negra para la Argentina, con pérdida del valor de los papeles de deuda y un valor récord del riesgo soberano.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.