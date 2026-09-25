Vuelve un gigante del automovilismo nacional: reinauguraron el autódromo de Balcarce

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Después de 15 años sin recibir competencias nacionales, el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio de Balcarce volvió a abrir sus puertas. El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó la reinauguración del histórico circuito, en una jornada que reunió a autoridades provinciales, municipales y referentes del automovilismo.
El mandatario arribó a Balcarce luego de su viaje a Estados Unidos y estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo. También participaron el titular de la ACTC, Hugo Mazzacane; el exsubsecretario de Transporte, Alejo Supply, y representantes de la Fundación Fangio.
La recuperación del circuito comenzó en 2023 y requirió una inversión superior a los 3.000 millones de pesos por parte de la Provincia. Los trabajos estuvieron orientados a poner nuevamente en condiciones un escenario histórico del automovilismo argentino y adecuarlo a las exigencias de seguridad necesarias para volver a recibir competencias.
Durante el acto, Kicillof puso el foco en la decisión política que permitió destrabar una obra que llevaba años pendiente. El Gobernador recordó además una de sus primeras visitas al autódromo cuando todavía se encontraba cerrado y contó que, en aquel momento, quedó impactado por las características del lugar.
En ese sentido, señaló que la reapertura era una deuda que se arrastraba desde hacía mucho tiempo y recordó que, al conocer el circuito en esas condiciones, había quedado convencido de que se trataba de un lugar especial que debía volver a funcionar. “Vi este lugar y dije: es mágico, es hermoso y hay que volver a inaugurarlo. Y acá estamos”, relató.
Uno de los principales puntos del discurso del Gobernador estuvo relacionado con las dificultades que implicó poner nuevamente en funcionamiento el Fangio.
Kicillof destacó que no se trató de una obra sencilla, ya que fue necesario cumplir con una serie de requisitos técnicos y de seguridad para que el trazado pudiera recuperar la actividad competitiva. En ese marco, remarcó que la decisión de avanzar fue determinante para evitar que el proyecto continuara postergándose.
Según explicó, sin una definición política concreta, el autódromo podría haber permanecido otros 15 años en estado de abandono. De esta manera, buscó poner en valor el proceso que permitió completar una obra que durante años había quedado pendiente.
El Gobernador también hizo referencia al contexto económico en el que se desarrolló la etapa final de los trabajos. Según planteó, las dificultades financieras que atravesó la Provincia tras el cambio de Gobierno nacional obligaron a redoblar esfuerzos para poder terminar la intervención.
La inversión provincial, que superó los 3.000 millones de pesos, fue defendida por Kicillof como un desembolso que puede generar un retorno para la propia comunidad. En esa línea, sostuvo que el circuito tiene capacidad para generar recursos a través de la actividad económica, el turismo y el trabajo que movilizan las competencias.
Reino y una obra que parecía “imposible”
El intendente de Balcarce, Esteban Reino, también tomó la palabra durante la jornada y repasó el largo recorrido que desembocó en la reapertura del autódromo.
El jefe comunal radical vinculó el proyecto con una aspiración que comenzó a tomar forma en 2013 y que durante años pareció difícil de concretar. En su discurso, destacó especialmente la articulación entre el Municipio, la Provincia, la Fundación Fangio y la ACTC.
Reino sostuvo que el resultado demuestra que, cuando la política logra concentrarse en objetivos concretos y existe coordinación entre distintos sectores, es posible avanzar incluso con proyectos que durante mucho tiempo parecieron inalcanzables.
La recuperación del Fangio se convirtió así en un punto de encuentro entre dirigentes de distintos espacios políticos, con Kicillof y Reino compartiendo el acto de reapertura del histórico escenario.