Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de septiembre de 2026 NUEVO ESTRENO

Vuelve un gigante del automovilismo nacional: reinauguraron el autódromo de Balcarce

Con la presencia de Kicillof y el intendente Esteban Reino, estrenaron nuevamente el histórico autódromo del municipio bonaerense.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.