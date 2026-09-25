Volver | La Tecla Municipios 25 de septiembre de 2026 DESCONFIADOS

Loteos ilegales en Ignacio Correas: denuncian nuevos movimientos en una zona protegida

Vecinos de Ignacio Correas volvieron a poner el foco sobre un emprendimiento inmobiliario que contempla unos 800 lotes en 20 manzanas. Advierten que el proyecto se encuentra en un área con restricciones ambientales y detectaron nuevamente movimientos y obras en el lugar.

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