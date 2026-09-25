Loteos ilegales en Ignacio Correas: denuncian nuevos movimientos en una zona protegida
Vecinos de Ignacio Correas volvieron a poner el foco sobre un emprendimiento inmobiliario que contempla unos 800 lotes en 20 manzanas. Advierten que el proyecto se encuentra en un área con restricciones ambientales y detectaron nuevamente movimientos y obras en el lugar.
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La preocupación volvió a instalarse en Ignacio Correas por el avance de un emprendimiento inmobiliario que contempla la creación de unos 800 lotes distribuidos en 20 manzanas, en un sector que, según denuncian los vecinos, se encuentra alcanzado por restricciones urbanísticas y ambientales.
El tema fue abordado por Orestes Poggi, integrante de la Asamblea Vecinal Cuidemos Correa, durante una entrevista con Desconfiados. Allí advirtió que recientemente fueron detectadas nuevas obras en el área y cuestionó que el desarrollo inmobiliario continúe avanzando pese a las medidas adoptadas previamente.
Según explicó Poggi, los terrenos se encuentran en el acceso a Ignacio Correas y fueron promocionados años atrás por un grupo de inmobiliarias. Se trata de una zona ubicada en la cuenca del arroyo El Pescado, un curso de agua que cuenta con protección provincial y a cuya normativa adhirió la Municipalidad de La Plata.
El dirigente vecinal remarcó que el sector presenta restricciones para el desarrollo residencial y sostuvo que la magnitud del proyecto genera preocupación por su posible impacto sobre el equilibrio ambiental y el comportamiento del agua en la zona.
Advierten por el impacto sobre las inundaciones
Uno de los principales argumentos de los vecinos apunta al riesgo hídrico. Poggi recordó que durante el temporal del 2 de abril de 2013, Ignacio Correas sufrió un fuerte anegamiento, aunque la localidad no registró el mismo nivel de inundación que otras zonas de La Plata.
En ese sentido, vinculó la problemática con la transformación que experimentaron otros sectores del distrito a partir de distintos emprendimientos inmobiliarios y del desplazamiento de la actividad hortícola hacia el sur.
"Imagínese 800 viviendas en una zona precisamente donde pasa el agua para descargar en El Pescado: se transforma eso en un dique", sostuvo Poggi durante la entrevista.
Para los vecinos, la eventual radicación de cientos de viviendas en el sector podría modificar el escurrimiento natural del agua y agravar los problemas existentes durante episodios de lluvias intensas.
El atractivo inmobiliario de Correas
Poggi también apuntó al interés que genera Ignacio Correas para el mercado inmobiliario. La localidad conserva características rurales, espacios verdes y una baja densidad urbana, además de encontrarse relativamente cerca del casco de La Plata.
En ese marco, desde la Asamblea consideran que justamente esas condiciones son las que convierten al pueblo en un punto atractivo para los desarrolladores.
"Es un pueblo rural, la tranquilidad, el contacto con la proporción de árboles", destacó Poggi, quien además señaló la presencia de líquenes en los árboles como uno de los indicadores de la calidad ambiental de la zona.
La preocupación de los vecinos pasa, precisamente, por evitar que el crecimiento inmobiliario termine modificando las características que hoy distinguen a la localidad.
La denuncia que prepara la Asamblea
Desde Cuidemos Correa anticiparon que continuarán siguiendo de cerca el avance de los loteos y las obras detectadas. Poggi también señaló que existe una denuncia en la que aparecen identificados los actores vinculados al emprendimiento.
La discusión vuelve así a poner sobre la mesa la tensión entre el desarrollo inmobiliario y la preservación de áreas rurales y ambientalmente protegidas de La Plata, mientras los vecinos reclaman que se cumplan las restricciones vigentes y que cualquier eventual avance sea precedido por los estudios ambientales correspondientes.