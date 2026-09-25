Vía libre: municipio camporista podrá seguir cobrando la tasa a los combustibles
El Concejo Deliberante de Lanús desestimó un proyecto presentado por La Libertad Avanza que buscaba suprimir el tributo aplicado en las estaciones de servicio. El oficialismo cuenta así con el OK para mantener ese ingreso, destinado a financiar obras viales.
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El Concejo Deliberante de Lanús rechazó, por mayoría, un proyecto que buscaba eliminar o reducir de forma gradual la Tasa Vial, un recargo del 2% que se aplica sobre cada carga de nafta, gasoil y GNC en las estaciones de servicio del distrito.
La iniciativa, impulsada por el concejal Ignacio Moroni (La Libertad Avanza), sostuvo que el tributo representa “un costo adicional injusto” y encarece el combustible para los vecinos en comparación con otros municipios.
“Es una vergüenza que cargar nafta en Lanús sea más caro que en otros distritos y que los vecinos de Lanús tengan que hacerlo en otros municipios porque acá tenemos que pagar el delirio del 2% de la tasa vial”, remarcó.
El oficialismo, que responde al intendente camporista Julián Álvarez, defendió su vigencia al argumentar que los fondos se destinan al mantenimiento de calles, bacheo y obras de infraestructura vial, y que su eliminación impactaría de manera directa en la gestión municipal.