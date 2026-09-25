Volver | La Tecla Municipios 25 de septiembre de 2026 LUZ VERDE

Vía libre: municipio camporista podrá seguir cobrando la tasa a los combustibles

El Concejo Deliberante de Lanús desestimó un proyecto presentado por La Libertad Avanza que buscaba suprimir el tributo aplicado en las estaciones de servicio. El oficialismo cuenta así con el OK para mantener ese ingreso, destinado a financiar obras viales.

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