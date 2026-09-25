Murió Oscar González Oro, una de las voces más populares de la radio argentina

Oscar González Oro, el “Negro”, murió este viernes en Punta del Este a los 74 años. Fue una de las voces más escuchadas de la radio argentina, especialmente en los años de auge de Radio 10, y durante casi cuatro décadas combinó información, humor y un estilo de compañía que lo convirtió en un faro de la AM.



Nació en Mendoza el 16 de octubre de 1951. De chico soñaba con cantar o ser concertista de piano. Su primer contacto con la radio fue en Radio de Cuyo, pasando música. En 1989 condujo un programa nocturno en FM Playa Verde, en Pinamar.



Luego fue productor y conductor en Radio Del Plata, hasta que en 1998 Daniel Hadad lo convocó para Radio 10.El oro y el moro salió al aire el 4 de enero de 1999. En pocos años se transformó en un fenómeno: solo en el AMBA lo escuchaban unas 700.000 personas cada mañana. Compartía estudio con Eduardo Feinmann, Laura Ubfal, Fernando Carlos y Claudio Zin.



Entrevistaba a presidentes, ministros y artistas, y mantenía al aire una fórmula que él mismo definía así: “Es alegría lo que buscamos volcarle a la gente y sobre todo hacerla sentir acompañada”.También tuvo un paso fuerte por televisión: Polémica en el bar, Cotidiano, Posdata, Noches negras, Los unos y los otros y Nosotros a la mañana. En 2005 grabó un disco con canciones que cantaba en su programa. En 2009 publicó el libro Radiografía de mi país. La Argentina que me duele. Rechazó una oferta de Mauricio Macri para ser candidato a senador. El oro y el moro terminó en 2014. Volvió a Radio 10 con Negro y regreso y también pasó por Radio Rivadavia. Su frase de marca registrada era “¡Dale gasss!”. En 2021 anunció su retiro de los medios. Desde agosto de 2020 vivía en Punta del Este.

Tuvo dos hijos, Agustín y Pablo, que viven en Europa.



En 2016 hizo pública su relación con el periodista uruguayo Tato Cabrera. En 2017 se sometió a una cirugía a corazón abierto, con tres bypass.

Decía que no le tenía miedo a la muerte y que a veces la deseaba “por curiosidad”.