Las ferias cambian de vereda, Elías prueba el sillón y el sueldo jerárquico no se muda a ningún lado
Mientras el Parque Saavedra se pone en valor y las ferias hacen las valijas rumbo a Meridiano V, en el Palacio se ensayan recambios, pedidos de informes al aeropuerto y una escala salarial que, esa sí, despega sin pista. Al final, una platense de 19 años les recuerda a todos para qué sirve una universidad que no pide reserva.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
LAS 5 DEL RADAR DESCONFIADO
1. El Parque Saavedra se opera: las ferias hacen turismo interno
A partir de octubre, las ferias del Parque Saavedra se mudan “provisoriamente” —esa palabra mágica que en La Plata a veces dura más que una gestión— por las obras de puesta en valor. La feria franca pasa martes y viernes, de 8 a 14, al playón de Meridiano V. Los artesanos, viernes a domingo de 11 a 19, al predio donde hoy vive la feria de moda circular. Días y horarios se mantienen. Cambia el paisaje: menos césped, más riel. El productor sigue; el parque, en obra. Como siempre, el vecino camina un poco más y le dicen que es por su bien.
2. Elías le tomó el gustito: Alak a China, él al Palacio, el suplente a la banca
Con Julio Alak en Shanghái buscando inversiones, Pablo Elías quedó de intendente interino y su banca en el Concejo no quedó vacía: juró Matías Laura, exdirector de Veredas Sanas, hoy al frente de la Unidad Operativa en la Vía Pública y cuadro de la agrupación Germán Abdala, el armado que Elías armó después de irse de La Cámpora. Laura juró por la Patria, los 30 mil y Malvinas, ocupó la silla “sólo por esta sesión” y el bloque de Fuerza Patria cerró el círculo: el que estaba en el Concejo pasa al Ejecutivo; el que estaba en las veredas pasa al Concejo. En política platense, el recambio no es ideológico. Es de asiento.
3. Los libertarios quieren saber si el aeropuerto vuela o solo figura en el discurso
El bloque de La Libertad Avanza, con Guillermo Bardón a la cabeza, volvió a la carga: pide que el Municipio le reclame a la Provincia un informe fino sobre el Aeropuerto de La Plata. Quieren saber si está habilitado para comercial, privado, carga o emergencia; si hay torre, balizas, combustible, aduana y bomberos; cuánta plata hay para 2026 y 2027; qué obras, qué contratos, qué plan de vuelos y qué estudio de impacto. Traducción: Alak firma convenios en China por el hub y, acá, la oposición pregunta si la pista es un proyecto o una postal. En La Plata el aeropuerto siempre está por despegar. El pedido de informes, también.
4. La escala que sí despega: $3,14 millones para la cúpula municipal
Los sueldos básicos de cargos jerárquicos y planta política de la Municipalidad de La Plata llegaron a $3.146.638,88 para secretarios, contador general y equivalentes, tras el 10% de agosto. Concejales: $2.809.499. Defensor Ciudadano y secretario del Concejo: $2.528.549. Jefe de Gabinete: $2.388.074. De ahí para abajo, hasta $1.264.275 el Asesor B. En una ciudad donde las ferias se mudan por obras y el aeropuerto pide informes para saber si opera, el organigrama municipal tiene una certeza: la pirámide salarial no está en “puesta en valor”. Ya está valorizada.
5. Orgullo platense: de Villa Elvira a Turquía, sin escala en el cinismo
Renata Berho tiene 19 años, es de Villa Elvira y estudia Ingeniería Aeroespacial en la UNLP. La eligieron entre unos 5.000 postulantes para representar a la Argentina en el Space Generation Congress, en Turquía. Viaja como delegada a encontrarse con estudiantes, empresas y agencias del sector. Su obsesión —estudiada por su cuenta, mientras cursa— es la propulsión nuclear espacial. Destaca a la universidad pública y se mira en los proyectos que arman los propios alumnos de la UNLP. Mientras el Concejo discute pistas, bancas y haberes, una piba del barrio les muestra otra forma de despegar: con aula, con vocación y sin pedido de informes.