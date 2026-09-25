Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de septiembre de 2026 DESCONFIADOS

Las ferias cambian de vereda, Elías prueba el sillón y el sueldo jerárquico no se muda a ningún lado

Mientras el Parque Saavedra se pone en valor y las ferias hacen las valijas rumbo a Meridiano V, en el Palacio se ensayan recambios, pedidos de informes al aeropuerto y una escala salarial que, esa sí, despega sin pista. Al final, una platense de 19 años les recuerda a todos para qué sirve una universidad que no pide reserva.

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