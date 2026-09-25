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Abel Pintos le cantará al Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione

El artista se presentará el lunes 9 de noviembre a las 9:15 en Claypole, durante la visita papal a la Argentina. Recibió una invitación formal del Vaticano y su equipo definirá en los próximos días los detalles de la actuación

Abel Pintos le cantará al Papa León XIV en el Cottolengo Don Orione
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Abel Pintos cantará ante el papa León XIV durante su visita a la Argentina. La presentación será el lunes 9 de noviembre a las 9:15 en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, uno de los puntos incluidos en la agenda oficial del pontífice.

El cantante recibió en las últimas horas una invitación formal desde el Vaticano. En los próximos días habrá reuniones entre su equipo y los organizadores para cerrar los detalles de la participación. Todavía no se informó qué canción interpretará ni cómo estará estructurada la actuación.

El Cottolengo Don Orione es uno de los escenarios más significativos del itinerario. Se trata de una institución de unas 50 hectáreas donde viven alrededor de 410 personas con discapacidad y trabajan unos 400 empleados. En el predio también se encuentra el santuario que conserva el corazón de San Luis Orione.

La visita de León XIV está programada del 8 al 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. El pontífice llegará el domingo 8, se reunirá con el presidente Javier Milei en Casa Rosada y tendrá, entre otras citas, una misa en el Monumento de los Españoles, la visita al Cottolengo, una actividad en la cárcel de Devoto y un viaje a Córdoba.

El último día irá a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica, antes de partir hacia Perú.

La participación de Pintos se suma a otro anuncio de esta semana: la Conferencia Episcopal Argentina presentó “Argentina con el papa León”, la canción oficial de la visita, compuesta por los hermanos cordobeses Gabriel y Agustín Moyano Angelini, ganadores de un concurso nacional.

La Iglesia informó que esa obra formará parte de las actividades, mientras se sigue definiendo la presencia de artistas en distintos momentos de la agenda.

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