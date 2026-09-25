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Entre la emboscada a Kicillof y los videos con IA: la semana política en redes

Cruces, chicanas, videos con IA y movimientos políticos marcaron la semana en las redes. Entre giras internacionales, proyectos que buscan hacer ruido y dirigentes que quedaron bajo la lupa, la política bonaerense volvió a dar que hablar en redes.

Entre la emboscada a Kicillof y los videos con IA: la semana política en redes
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La anteúltima semana de septiembre trajo consigo la primavera y giras internacionales para figuras de la política nacional y bonaerense. Además, proyectos y emprendimientos locales llamaron la atención en la calle virtual.

Acorralado de imprevisto

Durante su gira por Nueva York, el gobernador Axel Kicillof sostuvo encuentros con varios empresarios y con figuras políticas como Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad estadounidense. Acompañado de Carlos Bianco, ministro de Gobierno y Pablo López, ministro de Economía, el mandatario bonarense marcó los lineamientos de su gestión y comenzó a proyectarse de cara a 2027, también lanzando críticas hacia Javier Milei.

Sin embargo, uno de los momentos más curiosos de su recorrida por Norteamérica sucedió cuando Silvina Sterin Pensel, una periodista asentada en Nueva York, increpó a Kicillof sobre su postura en relación al genocidio en Palestina, argumentando que una de las razones de la derrota demócrata de Kamala Harris fue la falta de toma de posición sobre el asunto. El video del intercambio fue publicado en la cuenta de X de Sterin Pensel.
 

El gobernador, quien al principio del intercambio se mostró accesible, rápidamente cambió su humor cuando se reveló la naturaleza de la pregunta. Esquivo, acusó a la periodista de hacerle "una emboscada", diciéndole expresamente: "no podes hacer eso". Posteriormente, apareció Jésica Rey en escena, ministra de Comunicación Pública de la provincia, asegurando que el gobernador "no quiere responder sobre ese tema".

El oficialismo bonaerense batalla contra la IA

Siguiendo con la gira por Estados Unidos de Kicillof, desde la trinchera libertaria comenzó a circular un video en el que se lo acusa a Kicillof de realizar un "montaje" con empresarios. Saliendo a disipar las aguas, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, aseguró que el video se trata de una invención hecha con IA y aseguró que el hecho demustra por qué esa tecnología tiene que estar "regulada desde un punto de vista ético".
 

Críticas por los dichos de Milei

Luego del discurso de Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Juan Grabois salió al cruce del Presidente por sus planteos sobre inteligencia artificial, recursos estratégicos y soberanía nacional. El dirigente de Patria Grande cuestionó especialmente la referencia a los minerales críticos y la energía como recursos para posicionar a la Argentina en el desarrollo tecnológico.
 

Fiel a su estilo polémico, Grabois también tildó a Milei de "imbécil ignorante" y de "lorito lobotomizado que repite a Trump". No se entendió mucho la metáfora, Juan.

Kravetz se pone los guantes y mueve fichas en Lanús

Diego Kravetz, exministro de Seguridad porteño y actual subsecretario de Operaciones de la SIDE, inaugurará este viernes un particular espacio de entrenamiento en Lanús. La academia llevará su nombre y ofrecerá clases de defensa personal, jiu jitsu, boxeo y preparación física.

La apertura tendrá lugar en un gimnasio ubicado sobre la avenida Manuel Quindimil al 20 y contará con el propio Kravetz al frente de la primera clase. Una actividad que combina su perfil ligado a la seguridad con su recorrido político en el distrito.
 



El funcionario fue jefe de Gabinete durante la gestión de Néstor Grindetti y quedó a cargo del municipio durante su licencia. Ahora, con la mira puesta en las elecciones de 2027, busca volver a disputar la intendencia que en 2023 quedó en manos de Julián Álvarez.

Passaglia y una ley contra el maltrato animal

El diputado bonaerense Manuel Passaglia volvió a poner el foco en el maltrato animal con una campaña para impulsar una nueva normativa en la Provincia. La iniciativa busca modificar el Código de Faltas bonaerense para incorporar sanciones específicas contra el abandono, la negligencia y el maltrato de animales de compañía.
 

La iniciativa también contempla crear un registro de infractores y establecer restricciones para quienes hayan sido sancionados por este tipo de conductas. En los casos más graves, las penas podrían alcanzar los 60 días de arresto.

Bajo la consigna "Que protegerlos también sea ley", Passaglia lanzó además una campaña para reunir firmas y respaldar la propuesta. El legislador tomó como referencia experiencias aplicadas en San Nicolás y busca extenderlas al resto de la Provincia.

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