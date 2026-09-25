Entre la emboscada a Kicillof y los videos con IA: la semana política en redes

La Tecla
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En Columbia, Kicillof dijo que hay varios sectores en 🇦🇷 que se plantean como opositores a Milei, q expresan que no puede haber 4 años más de Milei.Le comenté q acá en USA Kamala Harris perdió contra Trump porque no se hizo eco d quienes le pedían denunciar el G3n0cidi0 d🇮🇱en🇵🇸 pic.twitter.com/y4gGxwkXLJ— SilvinaSterinPensel (@SilSterinPensel) September 23, 2026
Chicos, chicos, no sean traviesos, ¿en serio se van a subir a este video trucho hecho con IA?— Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 23, 2026
Una pequeña muestra de por qué la IA tiene que estar regulada, en este caso, desde un punto de vista ético. pic.twitter.com/WyEBFKZOfa
Además de ser un imbécil ignorante, además de un lorito lobotomizado que repite a Trump, además de plagiar a Gramsci sin saber que es un "sucio comunista", lo que dice Milei es que básicamente le vamos a entregar el territorio, los minerales críticos, la energía y la soberanía… pic.twitter.com/8kDPOP9Knu— Juan Grabois (@JuanGrabois) September 23, 2026
Nunca entendí cómo alguien puede abandonar o maltratar a un animal y seguir como si nada.— Manuel Passaglia (@manupassaglia) September 22, 2026
Por eso presentamos un proyecto en la Legislatura bonaerense para que haya consecuencias: multas y arresto para los casos más graves, retiro del animal cuando esté en peligro y la… pic.twitter.com/YskOskRbvj