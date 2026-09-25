Entre la emboscada a Kicillof y los videos con IA: la semana política en redes

En Columbia, Kicillof dijo que hay varios sectores en 🇦🇷 que se plantean como opositores a Milei, q expresan que no puede haber 4 años más de Milei.Le comenté q acá en USA Kamala Harris perdió contra Trump porque no se hizo eco d quienes le pedían denunciar el G3n0cidi0 d🇮🇱en🇵🇸 pic.twitter.com/y4gGxwkXLJ — SilvinaSterinPensel (@SilSterinPensel) September 23, 2026

Chicos, chicos, no sean traviesos, ¿en serio se van a subir a este video trucho hecho con IA?



Una pequeña muestra de por qué la IA tiene que estar regulada, en este caso, desde un punto de vista ético. pic.twitter.com/WyEBFKZOfa — Carli Bianco (@Carli_Bianco) September 23, 2026

Además de ser un imbécil ignorante, además de un lorito lobotomizado que repite a Trump, además de plagiar a Gramsci sin saber que es un "sucio comunista", lo que dice Milei es que básicamente le vamos a entregar el territorio, los minerales críticos, la energía y la soberanía… pic.twitter.com/8kDPOP9Knu — Juan Grabois (@JuanGrabois) September 23, 2026