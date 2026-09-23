La Provincia les dio a los municipios una guía para enfrentar a El Niño

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¿Qué hacer ante la inminente llegada de El Niño, el fenómeno climático periódico que promete provocar inundaciones y daños en toda la región? El gobierno bonaerense elaboró una guía pensada para que los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires puedan tomar medidas preventivas e identificar las señales de la presencia de este huésped no invitado.
El manual fue preparado por el Ministerio de Ambiente, a cargo de Daniela Vilar. La idea es que las comunas puedan “fortalecer la prevención, la preparación y la capacidad de respuesta frente a lluvias intensas e inundaciones”, explica el material.
Se trata de un cuadernillo de nueve páginas que se puede descargar de la Web y que se inicia con una explicación de qué es, exactamente, El Niño, para luego delinear el impacto que puede tener en las distintas regiones del territorio bonaerense.
Entre otras cosas, la guía permite anticipar los efectos negativos que puede tener El Niño y tomar medidas para morigerarlos.
Entre otras cosas, explica cómo realizar mapas de riesgo climático, cómo establecer protocolos de acción, cómo preparar a los vecinos para este tipo de eventos y cómo planificar las tareas de recuperación.
Aquí, la guía completa elaborada por el Ministerio de Ambiente: