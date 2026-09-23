Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de septiembre de 2026 PREVISIÓN

La Provincia les dio a los municipios una guía para enfrentar a El Niño

El Ministerio de Ambiente bonaerense elaboró un manual que brinda información y recomendaciones para prever y morigerar los efectos del fenómeno natural.

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