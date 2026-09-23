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CHARLA GRATUITA

Grabois y el fiscal de Estado hablaron de equidad y derecho en La Plata

El diputado nacional y el funcionario bonaerense compartieron una mesa en la que analizaron la realidad, en el contexto de un evento organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP.

Grabois y el fiscal de Estado hablaron de equidad y derecho en La Plata
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El diputado nacional de Fuerza Patria y líder de Argentina Humana, Juan Grabois, y el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, Hernán Gómez, disertaron esta tarde sobre “Equidad y derecho”, en un evento realizado en La Plata.

Organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el encuentro, de carácter gratuito, tuvo lugar en el Salón de los Espejos de la sede que la casa de estudios tiene sobre la calle 48, en la capital bonaerense.

El asesor general del gobierno provincial, Santiago Pérez Teruel, fue uno de los invitados a la charla, que presentó la decana de la Facultad, Valeria Moreno.

En su alocución, Gómez dijo que en la Argentina “siempre hubo inequidad, siempre hubo desigualdad, siempre hubo factores de poder que manejaron el país”, pero que ahora la diferencia es que “estamos viviendo un momento atípico hasta ahora, que es la crueldad con que se vive desde la cúpula del poder esta realidad, estas circunstancias”.

“Es decir: siempre hubo desigualdad, siempre hubo gente rica en la Argentina, siempre hubo pobreza. Lo que pasa, creo, es que se cortaron desde la cúpula del poder todas las raíces que uno puede tener hacia valores que tienen que ver con el bien común: solidaridad, generosidad, preocupación por el otro”, resaltó el funcionario.

Por su parte, Grabois evocó a Juan Manuel de Rosas, a quien llamaban “el Restaurador de las Leyes”, etiqueta que, a pesar de sonar conservadora, describía a un hombre que “tenía algunas ideas muy avanzadas”.
 

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