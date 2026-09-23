Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de septiembre de 2026 CHARLA GRATUITA

Grabois y el fiscal de Estado hablaron de equidad y derecho en La Plata

El diputado nacional y el funcionario bonaerense compartieron una mesa en la que analizaron la realidad, en el contexto de un evento organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP.

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