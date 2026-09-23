Sufre la industria en PBA: cierran dos autopartistas y zozobra una planta de celulosa
A los anuncios de que bajarán la persiana una fábrica de autopartes en Pilar y otra en Tigre se les suma la crisis de Celulosa Argentina, que tiene paradas sus plantas en Zárate y Capitán Bermúdez tras pagar los sueldos por la mitad. Hay más de 300 empleos bonaerenses en juego.
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La crisis de la industria no cede en la provincia de Buenos Aires. Hoy se conocieron varios casos de plantas que cerrarán en forma inminente y de otras dos empresas que atraviesan problemas de difícil solución. Estos casos ponen en peligro más de 300 puestos de trabajo en los partidos de Pilar, Tigre y Zárate.
Tres de las cuatro empresas son autopartistas, y los dos cierres anunciados, además de la crisis que atraviesa la tercera, están directamente relacionados con la apertura de las importaciones dispuesta por el gobierno de Javier Milei.
En primer lugar está Kromberg & Schubert, una fábrica de autopartes alemana que anunció que su planta ubicada en el parque industrial de Pilar dejará de operar, porque se dedicaba a proveer a Volkswagen de componentes para la camioneta Amarok, y ahora la compañía automotriz comenzará a fabricar un modelo nuevo con partes traídas de China.
La operación de K&S cesará a fin de año, con lo que sus más de 200 empleados se quedarán sin trabajo.
La misma situación se dará en Irauto, que fabrica techos interiores para automóviles y que tiene una planta en Benavídez, partido de Tigre. Allí trabajan unos 80 empleados cuyo futuro es incierto, ya que Irauto también se dispone a cerrar. Aunque en este caso las líneas de producción podrían pasar a manos de otra empresa autopartista, que conservaría todos o una parte de los puestos de trabajo.
Otra fábrica de autopartes que por ahora no cierra, pero que atraviesa una fuerte crisis, es Pelzer System, que también está radicada en Pilar. Pelzer produce alfombras e insonorizantes para la Amarok; de un centenar de trabajadores que empleaba en 2009, cuando arrancó, le quedan sólo 13.
La crisis también afecta a una empresa de otro rubro que está instalada en Santa Fe pero también tiene una planta en Zárate. Se trata de Celulosa Argentina, cuyas líneas de producción en Capitán Bermúdez (en la provincia de la bota) y en el partido del norte bonaerense se encuentran paradas por un conflicto con los trabajadores. Ocurre que las dificultades financieras hicieron que en agosto los empleados sólo cobraran la mitad del sueldo.