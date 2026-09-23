Volver | La Tecla Municipios 23 de septiembre de 2026 EN EL CONURBANO

Un municipio declaró a las pymes en emergencia y formó un comité de crisis

Fue en San Martín, en la zona norte del GBA. La declaración alcanza a las microempresas, así como a las pequeñas y medianas.

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