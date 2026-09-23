Un municipio declaró a las pymes en emergencia y formó un comité de crisis

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Un municipio del conurbano bonaerense declaró en emergencia a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y conformó un comité de crisis para monitorear el impacto de la crisis económica en la actividad comercial e industrial del distrito.
Se trata de San Martín, un municipio ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires (GBA), que, según el intendente Fernando Moreira, se ve muy golpeado por la crisis que afecta a la economía y en particular a la industria.
“San Martín registra cifras críticas en cierre de empresas, desempleo y capacidad industrial utilizada, que hoy es inferior al 50%”, subrayó Moreira al presentar el proyecto de ordenanza que envió al Concejo Deliberante y que fue aprobado hoy.
La comuna ya había lanzado un “Plan de Alivio Fiscal” para las pequeñas empresas, pero ahora, con la declaración de emergencia, amplió su alcance.
Este plan contempla una baja de la tasa de seguridad e higiene y elimina el costo de las nuevas habilitaciones y permisos para comercios y fábricas.
Además, la declaración de emergencia suspende las acciones judiciales en curso contra empresas que registren deudas, con lo que la Municipalidad desiste temporalmente de avanzar en el cobro. También se suspende el inicio de nuevos juicios en el mismo sentido.
Pero quizás el punto más importante de la ordenanza es la creación de un Comité de Crisis del que participarán representantes del municipio, de las cámaras empresarias y sindicatos y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
Este cuerpo se dedicará a examinar los efectos de la crisis en la economía del distrito y proponer acciones para abordar tempranamente los problemas generados por la caída en la actividad.
“Pese al escenario adverso, quiero destacar la capacidad de resistencia del empresariado y de los trabajadores y reafirmar el compromiso del municipio para acompañar al sector productivo, mientras se espera una salida política a la crisis”, dijo Moreira.
El debate en el Concejo desembocó en la aprobación de la ordenanza gracias al voto de los ediles oficialistas (de Fuerza Patria), con la oposición de los bloques del PRO y La Libertad Avanza (LLA).