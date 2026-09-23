Wanda Nara insultó a Karina Iavicoli al aire

El lanzamiento de la nueva temporada de MasterChef Celebrity derivó en un cruce televisivo entre Wanda Nara y Karina Iavicoli.



La empresaria estaba en un enlace con LAM cuando Ángel de Brito le preguntó si seguía su relación con Martín Migueles, luego de que él le enviara un ramo de flores. Nara evitó una respuesta concreta y dijo que debía sumarse a la celebración.



El tono cambió cuando Iavicoli consultó por la denuncia del Banco Central contra Migueles, vinculada a operaciones durante el cepo cambiario. “No tengo nada que ver con las cuestiones legales de mis parejas o exparejas”, respondió Nara. Y remató: “¿Qué culpa tengo yo de lo que hacen mis ex o mis novios?”.



En el estudio estaba Nora Colosimo, madre y representante de Wanda, que integra el panel los martes y jueves. Iavicoli también se dirigió a ella. Nara reclamó que al menos la saludaran antes de interrogar a su madre y, con ironía, dijo: “Pero mami, agarrala de los pelos que la tenés ahí. Yo la hubiera agarrado de los pelos. Qué pesada”.Antes de irse, dejó un mensaje sobre autonomía: “Mujeres, se tienen que independizar, trabajar y vivir sus vidas. Lo que hagan sus parejas o ex, que lo arreglen ellos”. Agregó que, si algún ex estuviera preso y le cayera bien, iría a visitarlo.Cuando ya se había despedido y no tenía el micrófono cerca, se escuchó al aire: “Esta pelotuda”, en referencia a Iavicoli.



En el estudio, De Brito le dio la palabra a la panelista. Iavicoli dijo que la pregunta no iba contra Colosimo y que la reacción de Nara mostraba que el tema la había molestado. “Una figura se construye también de escándalos, no solamente de la parte rosa”, afirmó.