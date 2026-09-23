Anderson va a denunciar a un acosador

En el presente, Evangelina Anderson relató en un programa televisivo de alcance nacional que, desde hace meses, vive una situación de acoso.



En este contexto, la vedette dijo que el episodio combina mensajes por redes y presencias en los lugares por los que circula, incluida la puerta del canal. También explicó que, al principio, no lo interpretó como algo oscuro, sino como una admiración desbordada.



Después empezó a bloquear al hombre, pero este abría otras cuentas. También le anticipaba que la esperaba en Telefe, por lo que debió cambiar la forma de entrar y salir.Aseguró que la persona está identificada, que ya trabaja con abogados y que se siente amenazada. Por eso, evitó dar más detalles en el aire.



Verónica Lozano intervino, nombró al presunto acosador como Fernando y le advirtió que no se acerque ni vuelva a escribir, bajo la amenaza de mostrar su foto en el programa. Anderson no sumó comentarios y se la vio angustiada.