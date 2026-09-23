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Lionel Richie, operado del corazón, cancela tres shows

El cantante de 77 años fue intervenido por fibrilación auricular. Su entorno dijo que “todo salió perfectamente” y que se tomará un descanso antes de volver a los escenarios

Lionel Richie, operado del corazón, cancela tres shows
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Lionel Richie volvió a concentrar la atención por su salud. El intérprete de Hello y All Night Long fue hospitalizado esta semana y se sometió a un procedimiento para tratar una fibrilación auricular, un trastorno que altera el ritmo del corazón.

Su representante aseguró que “el médico dijo que todo salió perfectamente” y que el artista “está muy bien, pero se tomará un tiempo libre y volverá al escenario pronto”.

Quedaron canceladas las fechas de la gira Sing a Song All Night Long junto a Earth, Wind & Fire del 26 de septiembre en San Francisco, el 30 en Chicago y el 2 de octubre en Columbus, Ohio.

No es el primer susto del año. En junio debió interrumpir el concierto inaugural en Saint Paul, Minnesota, tras mareos mientras cantaba Dancing on the Ceiling. A fines de agosto, en St. Louis, volvió a sentarse en escena durante All Night Long y luego permaneció internado para estudios cardíacos, en un cuadro que en un primer momento se atribuyó también a deshidratación.

Con este nuevo episodio, Richie pone en pausa su agenda artística mientras se recupera.

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