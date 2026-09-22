Volver | La Tecla Nacionales 22 de septiembre de 2026 OTRA PRESIÓN

La Justicia le dio cinco días a Milei para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario

El juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno nacional a ejecutar la medida cautelar que obliga a mejorar los salarios docentes y actualizar las becas universitarias. Advirtió que podrá aplicar sanciones económicas por cada jornada de incumplimiento.

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