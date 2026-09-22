La Justicia le dio cinco días a Milei para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
El juez federal Martín Cormick intimó al Gobierno nacional a ejecutar la medida cautelar que obliga a mejorar los salarios docentes y actualizar las becas universitarias. Advirtió que podrá aplicar sanciones económicas por cada jornada de incumplimiento.
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En medio del conflicto con las universidades nacionales y de las medidas de fuerza impulsadas por el sector, la Justicia volvió a poner en aprietos al Gobierno de Javier Milei. El juez federal Martín Cormick le otorgó un plazo de cinco días para que cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU), bajo apercibimiento de imponer multas por cada día de demora.
La resolución se conoció este martes, luego de que las universidades solicitaran que se hiciera efectiva la medida cautelar dictada a fines del año pasado. El magistrado consideró que, pese a las presentaciones realizadas por la administración libertaria, todavía no se había cumplido de manera integral con lo ordenado.
En ese marco, Cormick dejó establecido que, si persiste el incumplimiento, podrá aplicar astreintes, una herramienta judicial que contempla sanciones económicas para presionar al obligado a ejecutar una decisión.
La intimación representa un nuevo capítulo en la disputa judicial por el financiamiento universitario, mientras las autoridades académicas y los gremios reclaman que el Ejecutivo concrete las medidas previstas para recomponer los ingresos del sector.
En su resolución, el magistrado sostuvo que la medida cautelar continúa sin ser acatada en su totalidad y remarcó que se trata de una decisión que ya quedó firme.
El fallo original, dictado en diciembre pasado a partir de un reclamo de las universidades, fue ratificado primero por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y posteriormente por la Corte Suprema de Justicia, el 25 de junio.
La decisión de Cormick se produjo después de que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclamara que se avanzara con la ejecución de la cautelar ante la falta de cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo.
El presidente del organismo y rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, celebró la resolución y señaló que era una respuesta que las autoridades universitarias venían esperando.
“Es una excelente noticia. Algo que habíamos solicitado desde el CIN en el marco de la causa ante el incumplimiento de la cautelar que está firme, y estábamos esperando resolución”, expresó en declaraciones a Página/12.
Además, el dirigente universitario reclamó que la administración nacional acate la intimación dentro del plazo establecido y ratificó que continuarán con las acciones judiciales hasta que se cumpla la normativa.
“Esperamos que el Gobierno Nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados. Vamos a seguir con mucha responsabilidad, como hasta ahora, y con mucha firmeza, hasta que la ley se cumpla integralmente, como corresponde”, agregó.
Con el nuevo pronunciamiento, Cormick avanzó sobre el reclamo de ejecución presentado por las universidades y estableció un plazo perentorio para que el Estado nacional cumpla con lo dispuesto.
La intimación vuelve a colocar al Ejecutivo frente a una obligación judicial que permanece vigente, pese a los intentos de la administración nacional por revertirla.
Ahora, el Gobierno deberá responder dentro de los cinco días fijados por el magistrado. De lo contrario, quedará expuesto a sanciones económicas por cada jornada de demora, en un conflicto que sigue abierto tanto en los tribunales como en las universidades de todo el país.