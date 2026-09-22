La Cámpora apuró a Kicillof por la ley anti pantallas y añade nafta al fuego de la interna

ECONOMÍA

La provincia cerró el segundo trimestre con superávit económico y déficit financiero El Gobierno bonaerense presentó la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año. Registró un rojo financiero de $876.057 millones, pese a mantener un superávit económico de $58.335 millones. Los ingresos crecieron 31% interanual, mientras que los gastos aumentaron 29,5%.