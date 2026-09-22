La Cámpora apuró a Kicillof por la ley anti pantallas y añade nafta al fuego de la interna
El senador provincial Emmanuel González Santalla le exigió al Gobierno bonaerense, a través de las redes sociales, que implementen la norma aprobada por unanimidad en la Legislatura para evitar el uso de dispositivos móviles en las escuelas.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El clima tenso entre el kicillofismo y La Cámpora volvió a exhibirse de manera contundente, en esta oportunidad con un reclamo del senador provincial Emmanuel González Santalla al Ejecutivo que conduce Axel Kicillof.
A través de las redes sociales, el legislador cristinista reclamó a la Provincia que implemente la ley, votada por unanimidad en diciembre pasado, que restringe el uso de celulares en las escuelas primarias, una iniciativa de su autoría que aún no fue promulgada.
“¿Alguna vez te enojó una buena noticia? A mí sí. Sheinbaum (la presidenta de México) anunció ayer que prohíbe los teléfonos celulares en escuelas primarias y secundarias. No los pueden tener ni en clase, ni en los recreos. Lo mismo hizo Lula en Brasil hace un año”, lanzó.
En tal sentido, acusó al Ejecutivo por su inacción al demorar la implementación de esta normativa. “Nosotros, en la provincia de Buenos Aires, desde diciembre del año pasado aprobamos una ley para restringir el uso de celulares en escuelas primarias de la provincia, por unanimidad en las dos Cámaras, y estamos esperando que el señor gobernador Axel Kicillof y la ministra Terigi se hagan cargo de implementar esta ley, que es urgente”, explicó.
Y agregó: “Tiene que ver con cuidar la salud física y emocional, y en el proceso de aprendizaje y la educación de nuestros pibes y pibas en la provincia”, dirigiendo también su reclamo a la responsable de Educación y Cultura bonaerense, Flavia Teriggi.
Finalmente, fue contundente al remarcar: “Entiéndase como uso responsable la no utilización de dispositivos digitales durante la jornada educativa, salvo requerimiento y autorización explícita del docente. La ley es clara, esperamos que se implemente cuanto antes”.
El conflicto se remonta a la presentación misma del proyecto de González Santalla, que no contó con el visto bueno del Gobierno provincial, reacio a la prohibición total de dispositivos móviles en las escuelas de la Provincia.