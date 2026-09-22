Volver | La Tecla Nacionales 22 de septiembre de 2026 JUDICIALES

Causa ANDIS: confirmaron el procesamiento de Spagnuolo

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó bajo la lupa judicial en el expediente que investiga presuntas irregularidades en el organismo. La causa apunta a esclarecer el funcionamiento de un esquema de corrupción y las responsabilidades de los involucrados.

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