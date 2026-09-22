Apps
Martes, 22 septiembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
JUDICIALES

Causa ANDIS: confirmaron el procesamiento de Spagnuolo

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) quedó bajo la lupa judicial en el expediente que investiga presuntas irregularidades en el organismo. La causa apunta a esclarecer el funcionamiento de un esquema de corrupción y las responsabilidades de los involucrados.

Causa ANDIS: confirmaron el procesamiento de Spagnuolo
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

La investigación por las presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial durante este martes, luego de que la Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, en el expediente que investiga el supuesto pago de sobornos en la compra de medicamentos de alto costo.

La resolución apunta a las presuntas irregularidades en las contrataciones con determinadas droguerías, en operaciones que habrían incluido el pago de sobreprecios. De esta manera, la situación procesal del exfuncionario vuelve a quedar en el centro de la escena judicial.

El expediente tomó notoriedad pública en agosto de 2025, luego de la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se refería a supuestos pedidos de coimas dentro de la ANDIS. Tras el escándalo, el Gobierno nacional dispuso su salida del organismo, junto con la del entonces director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini. La medida fue oficializada mediante el Decreto 599/2025.

Las grabaciones mencionaban presuntas irregularidades en la compra de medicamentos y hacían referencia a funcionarios del entorno presidencial. Esas afirmaciones forman parte de las denuncias y de las líneas de investigación, y su eventual responsabilidad penal debe ser determinada por la Justicia.

La investigación por el circuito de medicamentos

La causa busca esclarecer el funcionamiento de un presunto esquema de corrupción en el organismo, con foco en las contrataciones para la provisión de medicamentos y las responsabilidades de quienes habrían intervenido en esas operaciones.

En febrero de 2026, el juez federal Sebastián Casanello había procesado a Spagnuolo y a otras personas investigadas por su presunta participación en una asociación ilícita vinculada con el cobro de coimas. La pesquisa fue impulsada por el fiscal federal Franco Picardi.
 
Con la confirmación de la Cámara Federal, el expediente suma un nuevo avance en el camino judicial. La investigación deberá continuar para determinar las responsabilidades penales correspondientes y el alcance de las maniobras denunciadas.
 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

ECONOMÍA

La provincia cerró el segundo trimestre con superávit económico y déficit financiero

El Gobierno bonaerense presentó la ejecución presupuestaria del segundo trimestre del año. Registró un rojo financiero de $876.057 millones, pese a mantener un superávit económico de $58.335 millones. Los ingresos crecieron 31% interanual, mientras que los gastos aumentaron 29,5%.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Tercerización: la trampa de IOMA

Las famosas que marcaron un hito por su intensa vida sexual

El salario espera, los conflictos no: llegó el llamado a paritarias en medio de reclamos

La oposición pone bajo la lupa el millonario gasto en comunicación de Kicillof

La furiosa respuesta de Icardi al Ministerio de Transporte

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET