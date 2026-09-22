Kelce, entre las víctimas de un esquema Ponzi de 35 millones de dólares

Travis Kelce fue mencionado en un tribunal federal de Missouri como una de las víctimas de un esquema Ponzi que captó más de 35 millones de dólares.



El cerebro de la estafa, Siddharth Jawahar, de 38 años, fue condenado a 11 años de cárcel y deberá pagar más de 31 millones de dólares en restitución.



Según la Fiscalía del Distrito Este de Missouri, Jawahar cofundó Swiftarc Capital LLC y, entre julio de 2016 y diciembre de 2023, recibió más de 35 millones de dólares de inversores, pero solo invirtió unos 10 millones.



Con el resto pagó a inversores anteriores y financió un estilo de vida de lujo: jets privados, hoteles, departamentos en Austin y Nueva York, clubes exclusivos y gastos personales.Kelce, de 36 años, figuraba como inversor del fondo Swiftarc Venture Labs Fund.



No trascendió cuánto dinero destinó ni cuánto perdió. Tampoco hay acusaciones en su contra: aparece únicamente como damnificado.



En el caso se identificaron al menos 64 víctimas. Entre los inversores también se mencionó a otros deportistas, como los jugadores de la NBA Gary Harris, Tim Hardaway Jr. y Mason Plumlee.



Ni Kelce ni Taylor Swift se pronunciaron públicamente sobre el expediente.