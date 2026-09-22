Volver | La Tecla Nacionales 22 de septiembre de 2026 SANGRÍA

Otra baja en el gobierno de Milei: se fue el subsecretario de Ciencia y Tecnología

Tras algo más de un año en el cargo, presentó su renuncia José Luis Acevedo. Lo reemplazará César Lencina, comodoro de la Fuerza Aérea que fue jefe de la base antártica Marambio.

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