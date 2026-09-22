Otra baja en el gobierno de Milei: se fue el subsecretario de Ciencia y Tecnología

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El Gobierno nacional aceptó la renuncia de José Luis Acevedo al frente de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, cargo que ocupaba desde abril de 2025. La decisión quedó formalizada en el Decreto 1056/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo designó en su lugar al comodoro de la Fuerza Aérea César Oscar Lencina, quien comandó la Base Antártica Marambio entre 2020 y 2025.
La salida de Acevedo se produce apenas un día después de la dimisión de Alejandro Vilches en Discapacidad y se suma a la de María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General, que tenía a su cargo la Quinta de Olivos.
Con esos movimientos, el Ejecutivo incorpora a otro militar en un área tradicionalmente reservada a civiles. La tendencia ya se había visto con el teniente general Carlos Presti en Defensa y, más recientemente, con el traspaso del control de la residencia presidencial a Casa Militar.
Desde la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, Roberto Salvarezza, cuestionó tanto al funcionario saliente como al entrante. Según dijo, “asume otro funcionario sin ninguna experiencia para gestionar un área clave” y consideró que Acevedo “carecía por completo de los conocimientos para ejercer su rol y sólo se dedicaba a chicanear por redes sociales”.
Más allá de este recambio puntual, el politólogo Pablo Salinas estima que la administración de Javier Milei acumula 293 salidas de funcionarios en poco más de mil días de gestión. El nivel más sensible sigue siendo el de las subsecretarías: dos de las tres renuncias de los últimos días correspondieron a ese rango.
El análisis de Salinas también muestra una concentración marcada: el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, reúne más de un tercio de las bajas. Si se suma el 15% atribuido a la Jefatura de Gabinete, ambas áreas concentran casi la mitad de las renuncias y desplazamientos registrados hasta ahora.